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Транспорт

Поезд «Псков — Петрозаводск - Псков» будет останавливаться в Порхове и Дно

11 июля 2019 года, 10:33

С 3 августа 2019 года скоростной поезд «Ласточка», который следует по маршруту «Псков — Петрозаводск — Псков», будет следовать и останавливаться в Порхове и Дно. Изменение в маршруте позволит сократить время в пути.

В направлении на Петрозаводск «Ласточка» будет следовать через станции Порхов, Дно и Сольцы вместо станций Луга, Плюсса и Струги Красные. Благодаря этому время в дороге сократится почти на два часа.

В обратном направлении поезд будет следовать и останавливаться: Свирь, Лодейное Поле, Волховстрой 2, Ирса, Чудово, Спасская Полисть, Подберезье, Великий Новгород (16:56), Батецкая, Сольцы, Дно, Порхов.

Напомним, что открытие маршрутов из Пскова на Великий Новгород и Петрозаводск стало возможным благодаря договоренностям губернатора Псковской области Михаила Ведерникова и руководства РЖД.

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