Псковичи смогут добраться до Петрозаводска еще быстрее

С 3 августа 2019 года скоростной поезд «Ласточка» по маршруту «Псков — Петрозаводск — Псков» сократит время в пути.

От Пскова до Петрозаводска можно будет добраться за 11 часов 17 минут, что быстрее на 1 час 41 минуту, чем сейчас, а назад — за 11 часов 7 минут, время в пути уменьшится на 44 минуты.

С 3 августа отправление из Пскова запланировано в 13.07, прибытие в Петрозаводск в 00.24. В обратном направлении поезд отправляется в 10.44 из Петрозаводска, в Псков прибытие ожидается в 21.50.

Появление железнодорожного маршрута, который связал между собой три столицы Северо-запада — Псков, Великий Новгород и Петрозаводск — стал частью реализации стратегии губернатора Псковской области Михаила Ведерникова по преодолению транспортной изоляции региона и привлечение в него туристов. Открытие новых маршрутов, на которых курсируют «Ласточки», стали возможны благодаря договоренностям главы региона и руководства РЖД.