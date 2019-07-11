Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Транспорт

Псковичи смогут добраться до Петрозаводска еще быстрее

11 июля 2019 года, 10:24

С 3 августа 2019 года скоростной поезд «Ласточка» по маршруту «Псков — Петрозаводск — Псков» сократит время в пути.

Псковичи смогут добраться до Петрозаводска еще быстрее
Скоростные поезда стали привычной частью жизни жителей Псковской области
Фото pskov.ru
От Пскова до Петрозаводска можно будет добраться за 11 часов 17 минут, что быстрее на 1 час 41 минуту, чем сейчас, а назад — за 11 часов 7 минут, время в пути уменьшится на 44 минуты.

С 3 августа отправление из Пскова запланировано в 13.07, прибытие в Петрозаводск в 00.24. В обратном направлении поезд отправляется в 10.44 из Петрозаводска, в Псков прибытие ожидается в 21.50.

Появление железнодорожного маршрута, который связал между собой три столицы Северо-запада — Псков, Великий Новгород и Петрозаводск — стал частью реализации стратегии губернатора Псковской области Михаила Ведерникова по преодолению транспортной изоляции региона и привлечение в него туристов. Открытие новых маршрутов, на которых курсируют «Ласточки», стали возможны благодаря договоренностям главы региона и руководства РЖД.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Общественная палата предлагает продлить продажу алкоголя до 10 часов вечера для борьбы с «наливайками»
Низкие цены и жалобы людей настроили Общественную палату Псковской области против «наливаек»
Сэкономить бюджетные деньги сможет электронный документооборот между налоговой и мировыми судьями
По 50 лет прожили в браке две псковские семьи получившие медали «За любовь и верность»
Наркодилера в Пскове нашли, отследив движение денег на карточках его близких
Наследники не доживших до пенсии псковичей получили 9 млн рублей
После употребления метадона под видом кокаина в Псковской области скончались двое
Бред преследования и готовность к суициду вызывают самые распространенные в Псковской области наркотики
В Псковской области закрыли три подпольных нарколаборатории по выращиванию конопли и изготовлению мефедрона

Комментарии

Авторизация
No comments
Едем без денег

Транспорт
22 мая 10:19

Едем без денег

С 20 мая во всех автобусах Пскова можно расплатиться банковской картой. Какие еще нововведения ждут пассажиров общественного транспорта
Прямиком в Петрозаводск

Транспорт
25 февраля 17:01

Прямиком в Петрозаводск

«Ласточку» по новому маршруту проводили с перрона в Пскове
Вылечить автопарк

Транспорт / Автопарк
10 декабря 14:12

Вылечить автопарк

14 вопросов о работе «Псковпассажиравтотранса» новому руководителю Николаю Киянцу