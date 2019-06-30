Более 200 тысяч человек стали участниками Ганзейских дней Нового времени в Пскове

Более 200 тысяч человек стали участниками всех мероприятий Ганзы-2019 в Пскове с 27 по 30 июня. Об этом сообщили в пресс-службе администрации региона со ссылкой на данные правоохранительных органов.

Только тожественная церемония закрытия Ганзы, которая прошла в Псковском кремле, собрала около 5 тысяч жителей и гостей города. Зрителями праздничного салюта, который завершил 29 июня самый насыщенный на события день псковской Ганзы, стали сорок тысяч гостей и жителей Пскова. Около 30 тыс человек посетили площадки первого кинофестиваля «Западные ворота».

Напомним, что Псков стал вторым российским городом, который принял на своей земле Международные Ганзейские дни. Большой интерес гостей Ганзы вызвали Международный пленэр, фестиваль клубов исторической реконструкции, этнофестиваль мастеров декоративно-прикладного искусства и народного художественного творчества, выставка промышленников Псковской области, Форум приграничного сотрудничества «Путь навстречу», мультимедийный фестиваль фотохудожников «Цвет белой стены», международная ремесленную ярмарку «Город мастеров» и мероприятия «молодой» Ганзы. На 13-ти сценических площадках выступила сотня творческих коллективов. В общей сложности в 39-х Ганзейских днях приняли участие 72 европейских ганзейских города из Германии, Норвегии, Бельгии, Латвии, Эстонии, Нидерландов, Польши, Исландии, Эстонии, Исландии, Швеции, Франции, Польши, Беларуси и 17 российских городов. Работу мероприятий сопровождали более 760 волонтеров.