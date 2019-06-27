Зампред правительства поможет продолжить реконструкции стадиона «Машиностроитель» в Пскове

В день открытия Ганзейских дней губернатор Псковской области Михаил Ведерников обратился к заместителю председателя правительства России Ольге Голодец за поддержкой в продолжении реконструкции стадиона «Машиностроитель». Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.
Надо оперативно оформить заявку. Часть проекта можно реализовать по госпрограмме. Подготовьте предложения и начнем работать.
Ольга Голодец, заместитель председателя правительства РоссииГлава регина заверил, что в течение ближайшей недели вопрос проработает.
По словам Михаил Ведерникова, средства на первую очередь объекта перечислены в полном объеме.
Теперь наша задача, чтобы все работы были выполнены качественно и в срок.
Михаил Ведерников, губернатор Псковской областиНапомним, 27 июня в регионе с рабочей поездкой находится заместитель председателя правительства РФ Ольга Голодец.