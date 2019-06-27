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Общество

Зампред правительства поможет продолжить реконструкции стадиона «Машиностроитель» в Пскове

27 июня 2019 года, 15:24

В день открытия Ганзейских дней губернатор Псковской области Михаил Ведерников обратился к заместителю председателя правительства России Ольге Голодец за поддержкой в продолжении реконструкции стадиона «Машиностроитель». Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

Надо оперативно оформить заявку. Часть проекта можно реализовать по госпрограмме. Подготовьте предложения и начнем работать.


Зампред правительства поможет продолжить реконструкции стадиона «Машиностроитель» в ПсковеОльга Голодец, заместитель председателя правительства России
Глава регина заверил, что в течение ближайшей недели вопрос проработает.

По словам Михаил Ведерникова, средства на первую очередь объекта перечислены в полном объеме.

Теперь наша задача, чтобы все работы были выполнены качественно и в срок.


Зампред правительства поможет продолжить реконструкции стадиона «Машиностроитель» в ПсковеМихаил Ведерников, губернатор Псковской области
Напомним, 27 июня в регионе с рабочей поездкой находится заместитель председателя правительства РФ Ольга Голодец.

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