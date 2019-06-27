Зампред правительства поможет продолжить реконструкции стадиона «Машиностроитель» в Пскове

В день открытия Ганзейских дней губернатор Псковской области Михаил Ведерников обратился к заместителю председателя правительства России Ольге Голодец за поддержкой в продолжении реконструкции стадиона «Машиностроитель». Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.