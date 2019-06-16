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Общество / Образование

Пятиклассники будут учить физику под руководством курчатовских ученых

16 июня 2019 года, 09:11

В Пскове на базе школы № 1, где учился знаменитый физик-ядерщик Иссак Кикоин, откроют «кикоинский класс», сообщает Pskov.ru. Класс создадут в рамках договоренностей, достигнутых между администрацией Псковской области, Псковским государственным университетом и Курчатовским институтом в ходе 33-их Кикоинских научных чтений, которые прошли в марте этого года в Пскове. Класс откроют на базе 5-го класса уже 1 сентября этого года. Научное руководство проектом будет осуществлять Курчатовский институт, он же предоставит высокотехнологичное оборудование для занятий. Преподаватели ПсковГУ будут проводить для школьников практико-ориентированные уроки по метапредметным конвергентным программам. Кроме того, дополнительные занятия будут организованы на базе Кванториума и лабораторий ПсковГУ. 

Этот и другие совместные проекты в сфере образования обсудили губернатор Псковской области Михаил Ведерников с врио ректора Псковского государственного университета Натальей Ильиной. Рабочая встреча состоялась в субботу, 15 июня, в администрации региона.

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