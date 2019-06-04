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Общество / Здоровье

Врачи и соцработники организуют обслуживание на дому пожилых пациентов и лежачих больных

4 июня 2019 года, 15:55

Врачи и социальные работники организуют обслуживание на дому пожилых пациентов и лежачих больных. Об этом рассказала главный врач объединенной псковской поликлиники Галина Неваленная, сегодня, 4 июня, в пресс-центре "Псковской правды". Раньше подобные выезды носили только заявительный характер, теперь медики и соцработники будут обеспечивать динамическое наблюдение пациентов. 

- Выезжать на дом будем не в ущерб другим пациентам,несмотря на дефицит кадров, - заверила Галина Неваленная,  - в идеале создадим выездную бригаду, которая будет работать в определенные дни, а в процессе усовершенствуем эту работу. 

- Всех лежачих распределят между врачами, обзвонят в ближайшее время и  проинформируют об имеющейся возможности, - сказал главный врач областного госпиталя ветеранов Игорь Феоктистов. -  Если будет нужна консультация узкого специалиста, будем решать в индивидуальном порядке. Мы имеем возможность направить на дом хирурга, офтальмолога и невролога. 


Напомним, выездные медицинские обследования ветеранов в регионе проведут по поручению губернатора Псковской области Михаила Ведерникова.

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