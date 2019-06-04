Врачи и соцработники организуют обслуживание на дому пожилых пациентов и лежачих больных

Врачи и социальные работники организуют обслуживание на дому пожилых пациентов и лежачих больных. Об этом рассказала главный врач объединенной псковской поликлиники Галина Неваленная, сегодня, 4 июня, в пресс-центре "Псковской правды". Раньше подобные выезды носили только заявительный характер, теперь медики и соцработники будут обеспечивать динамическое наблюдение пациентов.

- Выезжать на дом будем не в ущерб другим пациентам,несмотря на дефицит кадров, - заверила Галина Неваленная, - в идеале создадим выездную бригаду, которая будет работать в определенные дни, а в процессе усовершенствуем эту работу.

- Всех лежачих распределят между врачами, обзвонят в ближайшее время и проинформируют об имеющейся возможности, - сказал главный врач областного госпиталя ветеранов Игорь Феоктистов. - Если будет нужна консультация узкого специалиста, будем решать в индивидуальном порядке. Мы имеем возможность направить на дом хирурга, офтальмолога и невролога.





Напомним, выездные медицинские обследования ветеранов в регионе проведут по поручению губернатора Псковской области Михаила Ведерникова.