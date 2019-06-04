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Спорт

Псковские курсанты стали бронзовыми призерами чемпионата СЗФО по дзюдо в Тосно

4 июня 2019 года, 13:00

Курсанты Псковского филиала Академии ФСИН России завоевали бронзовые медали на чемпионате Северо-Западного федерального округа по дзюдо в городе Тосно Ленинградской области. В чемпионате приняли участие около сотни спортсменов.

Псковский курсант Дарья Кузьмина завоевала третье место в весовой категории до 70 килограммов. Среди мужчин бронзу в весовой категории до 66 килограммов завоевал псковский курсант Шамиль Шахбанов. Ахмед Нурмагомедов, обладатель премии «Народное признание 2018» в спортивной номинации «Рекорд», занял третье место в весовой категории до 90 кг. Ранее сообщалось, что Нурмагомедов стал самым молодым судьей на первенстве СЗФО по дзюдо. Подготовкой дзюдоистов занимаются преподаватели академии Антон Эрастов и Кирилл Романов.

Параллельно в чемпионате Санкт-Петербурга победу праздновали псковские дзюдоистки. Александра Хомын и Вероника Иванова отобрались на чемпионат России в Назрань. Хомын стала первой в категории 78 кг+, а Иванова второй в 52 кг. 

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