Опубликован финальный список всех номинантов на премию «Народное признание – 2018»

5 декабря в полдень завершился приём заявок на соискание общественной премии Псковской области «Народное признание – 2018». Об этом «Псковской правде» сообщили в редакции Псковского агентства информации.
5 декабря в полдень завершился приём заявок на соискание общественной премии Псковской области «Народное признание – 2018». Об этом «Псковской правде» сообщили в редакции Псковского агентства информации.
Номинация «Призвание»:
- Воспитатель детского сада № 31 Пскова «Росинка» Ольга Чубукина;
- Председатель федерации каратэ Пскова Антон Потебня;
- Фотограф Ирина Большакова;
- Председатель ТСЖ «Рижский 76/2» Владимир Иванов. Подробности читайте на сайте «Псковской правды».
- Главная медицинская сестра 35-го отдельного медицинского отряда воздушно-десантных войск России, гвардии старший сержант Татьяна Ковалева. Подробности читайте на сайте «Псковской правды».
- Ботаник из Плюсского района Владимир Михеев;
- Воспитатель псковского детского сада № 29 Ольга Романова. Подробности читайте на сайте «Псковской правды».
- Учитель истории и обществознания Илья Казанцев. Подробности читайте на сайте «Псковской правды».
- Тренер детских и юношеских команд футбольного клуба «Псков-747» Денис Широков;
- Экс-заместитель начальника УМВД России по Псковской области полковник милиции Виктор Чернышев
- Тренер по футболу и хоккею Сергей Маркелов;
- Сотрудник ПАО «МРСК Северо-Запада» «Псковэнерго», старший звонарь Свято-Троицкого кафедрального собора Виктор Катунин;
- Управляющий розничным бизнесом Банка ВТБ Лариса Жигирева;
- Псковский футбольный тренер и арбитр Герман Кравченко.
Номинация «#Команда2018»:
- Проект «Эстафета памяти» Великолукского краеведческого музея;
- Проект «Ганзейскими путями» «ГТРК «Псков»;
- Проект STREET WORKOUT лидера спортивного движения Street Workout Виталия Дидыча;
- Проект Дмитрия Зайцева «Родовое поместье-пространство Любви»;
- Проект Ольги Кутузовой «Звонкие сердца»;
- Проект «Чемпионат по дворовому футболу на Кубок губернатора Псковской области» Лиги дворового футбола;
- Авто-мото фестиваль «Рокот»;
- Турнир по бегу по пересечённой местности «PRO SPORT: Кубок губернатора – 2018»;
- Проект Владимира Петрова «Интерактивная карта доступности Псковской области»;
- Проект международного ганзейского экологического слета «Зеленая Планета» заместителя директора Псковского городского молодежного центра Олеси Назарой;
- Социальный проект «Псковская область - территория твоей профессии» Инны Андреяновой;
- Псковский хип-хоп Центр «Хоть Отбавляй!»;
- Проект тренера Дмитрия Бурмистрова по возрождению спортивной гимнастики в Пскове.
Номинация «Инициатива»:
- Заведующая Центром патриотических инициатив им. Матросова в Краеведческом музее Великих Лук Елена Кондратович за проект «Голос ветерана»;
- Благотворительный фонд развития местного сообщества «Добрый город» за проект «Круг благотворителей»;
- Николай Степанов за создание автоспортивного «Кураж Клуба»;
- Мотоклуб «Host Псков» за организацию ежегодных мотопробегов к 9 мая «Спасибо деду за Победу»;
- Координатор фонда «Старость в радость» в Псковской области Виолетта Образцова за программу поддержки жителей домов престарелых;
- Псковское региональное отделение Союза женщин России за поиск родственников военнопленных, погибших концлагере «Дулаг-100». Подробности читайте на сайте «Псковской правды».
- Дайверы петербургского Археологического клуба за работу в Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское». Подробности читайте на сайте «Псковской правды».
- Содружество детей и родителей «ДобраЗебра» за организацию праздников для молодых мам и их детей;
- Псковское областное отделение Российского детского фонда за проект «Мяч дружбы»;
- Педагог дополнительного образования Центра внешкольной работы с детьми МБОУ ДО «Дубно», тренер детской команды «Чайка-Юность» из Гдова Алексей Боженов за организацию секции «Родительский футбол»;
- Проект по созданию базы отдыха для детей с особыми детьми «РасСвет»;
- Программа ВГТРК «Своё дело»;
- Сообщество «В Пскове» в социальной сети «ВКонтакте».
Номинация «Наша марка»:
- Торговая марка «Соловьи» ООО «ПсковАгроИнвест»;
- «Столбушинский продукт»;
- Гостеприимная ферма «Бебешкино»;
- Старобуригские вяленые огурцы;
- Печенье «Овсяное» от Пушкиногорского хлебозавода;
- «Русский иван-чай» от ООО «Маркет» Порховского райпо;
- Сыроварня фермеров Ильи и Светланы Кутариных;
- Предприятие «Велторф»;
- ООО «Компания Техно-Лэнд»;
- Псковский электромашиностроительный завод;
- Агрофирма «Победа»;
- Псковская фабрика детской одежды «Модус Л».
Номинация «Талант»:
- Фотограф Дмитрий Марков;
- Художница из Москвы Варвара Леднева;
- Съёмочная группа фильма ГТРК «Псков» «Без острова мне никак». Подробности читайте на сайте «Псковской правды».
- Пенсионер, малолетний узник и ветеран педагогического труда Петр Воронцов;
- Блогер-колясочник Владислав Фокин;
- Новоржевский народный театр;
- Образцовая студия спортивного бального танца «Созвездие»;
- Поэтесса Оксана Стренадько;
- Симфонический оркестр Псковской областной филармонии;
- Музыкальный коллектив Drum&Jazz;
- Художественный руководитель Псковского драмтеатра имени А. С. Пушкина Дмитрий Месхиев и арт-директор драмтеатра Андрей Пронин;
- Главный режиссер народного самодеятельного коллектива «Псковский цирк» Ирина Михайлова.
Номинация «Открытие»:
- Семейно-досуговый центр «Понарошкино»;
- Архитектурный коттеджный поселок «Марсель»;
- Мастерская по биочистке и реставрации «КожаМехСервис»;
- Ателье Svetlika;
- Студия оригинальных подарков «Квадрат»;
- Спортивный вейкбордический комплекс «Вейк Луки Парк»;
- Ресторан Munhell;
- Плюсский перерабатывающий комбинат;
- Академия развития интеллекта AMAKids.
Номинация «Сервис»:
- Псковский филиал СПАО «РЕСО – Гарантия»;
- Группа компаний «Экселент»;
- Служба заказа такси «ВЕЗЁТ»;
- Сервис заказа такси «Максим»;
- Ателье Svetlika;
- Городской информационный сервис 2ГИС.Псков;
- Студия красоты Beauty forrest;
- Косметологический центр «Счастливые дни»;
- База отдыха «Волынь».
Номинация «Рекорд»:
- Автоспортивный «Кураж Клуб»;
- Гребец Александр Матвеев;
- Скелетонист Владислав Марченков. Подробности читайте на сайте «Псковской правды».
- Мастер спорта международного класса по стрельбе из блочного лука Александра Савенкова. Подробности читайте на сайте «Псковской правды».
- Курсант Псковского филиала Академии ФСИН России Ахмед Нурмагомедов;
- Хоккейная команда «ВДВ-Купол»;
- Президент федерации тайского бокса Псковской области, чемпион мира по муайтай Алексей Близнёв.
Номинация «Событие»:
- Первый чемпионат Псковской области по рубке шашкой;
- Выступление российской пилотажной группы «Русские витязи» в Пскове;
- 7-й этап Чемпионата и Первенства Псковской области по автомногоборью «Остров - 2018»;
- «Пушкинский бал»;
- Турнир по бегу по пересечённой местности «PRO SPORT: Кубок губернатора – 2018»;
- Армейские игры «Десантный взвод». Подробности читайте на сайте «Псковской правды».
- Акция в поддержку ФК «Псков-747».
Номинация «Лидер»:
- Директор Псковской областной филармонии Елизавета Барышникова;
- Бизнесвумен Ирина Лебедева;
- Генеральный директор Псковского электромашиностроительного завода Александр Лазарев.
Номинация «Поступок»:
- Житель Острова Никита Никифоров, который помог сотруднику ОГИБДД ОМВД России по Островскому району Александру Иванову вынести из огня пенсионерку;
- Ярослав и Дмитрий Фроловы, спасшие пятерых провалившихся под лёд рыбаков;
- Великолукские школьники Никита Смирнов и Егор Иванов, спасшие тонувшую девочку.
Номинация «Защита»:
- Сотрудник ОГИБДД ОМВД России по Островскому району Александр Иванов, вынесший пенсионерку из горящей квартиры;
- Майор полиции Александр Макеев и лейтенант полиции Александр Жуков, спасшие горящего у Вечного огня человека. Подробности читайте на сайте «Псковской правды».
- Оперуполномоченный УМВД России по Псковской области, майор полиции Иван Макаров спасший тонувшего рыбака.
Напомним, учредителями премии «Народное признание» являются входящие в Медиахолдинг Псковской области СМИ: Псковское агентство информации, газеты «Псковская правда», «Комсомольская правда – Псков», «Аргументы и факты Псков», радиостанции «Седьмое небо» и «Радио Дача».