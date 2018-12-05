Опубликован финальный список всех номинантов на премию «Народное признание – 2018»

5 декабря в полдень завершился приём заявок на соискание общественной премии Псковской области «Народное признание – 2018». Об этом «Псковской правде» сообщили в редакции Псковского агентства информации .

Номинация «Призвание»:

- Воспитатель детского сада № 31 Пскова «Росинка» Ольга Чубукина;

- Председатель федерации каратэ Пскова Антон Потебня;

- Фотограф Ирина Большакова;

- Председатель ТСЖ «Рижский 76/2» Владимир Иванов. Подробности читайте на сайте «Псковской правды».

- Главная медицинская сестра 35-го отдельного медицинского отряда воздушно-десантных войск России, гвардии старший сержант Татьяна Ковалева. Подробности читайте на сайте «Псковской правды».

- Ботаник из Плюсского района Владимир Михеев;

- Воспитатель псковского детского сада № 29 Ольга Романова. Подробности читайте на сайте «Псковской правды».

- Учитель истории и обществознания Илья Казанцев. Подробности читайте на сайте «Псковской правды».

- Тренер детских и юношеских команд футбольного клуба «Псков-747» Денис Широков;

- Экс-заместитель начальника УМВД России по Псковской области полковник милиции Виктор Чернышев

- Тренер по футболу и хоккею Сергей Маркелов;

- Сотрудник ПАО «МРСК Северо-Запада» «Псковэнерго», старший звонарь Свято-Троицкого кафедрального собора Виктор Катунин;

- Управляющий розничным бизнесом Банка ВТБ Лариса Жигирева;

- Псковский футбольный тренер и арбитр Герман Кравченко.





Номинация «#Команда2018»:

- Проект «Эстафета памяти» Великолукского краеведческого музея;

- Проект «Ганзейскими путями» «ГТРК «Псков»;

- Проект STREET WORKOUT лидера спортивного движения Street Workout Виталия Дидыча;

- Проект Дмитрия Зайцева «Родовое поместье-пространство Любви»;

- Проект Ольги Кутузовой «Звонкие сердца»;

- Проект «Чемпионат по дворовому футболу на Кубок губернатора Псковской области» Лиги дворового футбола;

- Авто-мото фестиваль «Рокот»;

- Турнир по бегу по пересечённой местности «PRO SPORT: Кубок губернатора – 2018»;

- Проект Владимира Петрова «Интерактивная карта доступности Псковской области»;

- Проект международного ганзейского экологического слета «Зеленая Планета» заместителя директора Псковского городского молодежного центра Олеси Назарой;

- Социальный проект «Псковская область - территория твоей профессии» Инны Андреяновой;

- Псковский хип-хоп Центр «Хоть Отбавляй!»;

- Проект тренера Дмитрия Бурмистрова по возрождению спортивной гимнастики в Пскове.





Номинация «Инициатива»:

- Заведующая Центром патриотических инициатив им. Матросова в Краеведческом музее Великих Лук Елена Кондратович за проект «Голос ветерана»;

- Благотворительный фонд развития местного сообщества «Добрый город» за проект «Круг благотворителей»;

- Николай Степанов за создание автоспортивного «Кураж Клуба»;

- Мотоклуб «Host Псков» за организацию ежегодных мотопробегов к 9 мая «Спасибо деду за Победу»;

- Координатор фонда «Старость в радость» в Псковской области Виолетта Образцова за программу поддержки жителей домов престарелых;

- Псковское региональное отделение Союза женщин России за поиск родственников военнопленных, погибших концлагере «Дулаг-100». Подробности читайте на сайте «Псковской правды».

- Дайверы петербургского Археологического клуба за работу в Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское». Подробности читайте на сайте «Псковской правды».

- Содружество детей и родителей «ДобраЗебра» за организацию праздников для молодых мам и их детей;

- Псковское областное отделение Российского детского фонда за проект «Мяч дружбы»;

- Педагог дополнительного образования Центра внешкольной работы с детьми МБОУ ДО «Дубно», тренер детской команды «Чайка-Юность» из Гдова Алексей Боженов за организацию секции «Родительский футбол»;

- Проект по созданию базы отдыха для детей с особыми детьми «РасСвет»;

- Программа ВГТРК «Своё дело»;

- Сообщество «В Пскове» в социальной сети «ВКонтакте».





Номинация «Наша марка»:

- Торговая марка «Соловьи» ООО «ПсковАгроИнвест»;

- «Столбушинский продукт»;

- Гостеприимная ферма «Бебешкино»;

- Старобуригские вяленые огурцы;

- Печенье «Овсяное» от Пушкиногорского хлебозавода;

- «Русский иван-чай» от ООО «Маркет» Порховского райпо;

- Сыроварня фермеров Ильи и Светланы Кутариных;

- Предприятие «Велторф»;

- ООО «Компания Техно-Лэнд»;

- Псковский электромашиностроительный завод;

- Агрофирма «Победа»;

- Псковская фабрика детской одежды «Модус Л».





Номинация «Талант»:

- Фотограф Дмитрий Марков;

- Художница из Москвы Варвара Леднева;

- Съёмочная группа фильма ГТРК «Псков» «Без острова мне никак». Подробности читайте на сайте «Псковской правды».

- Пенсионер, малолетний узник и ветеран педагогического труда Петр Воронцов;

- Блогер-колясочник Владислав Фокин;

- Новоржевский народный театр;

- Образцовая студия спортивного бального танца «Созвездие»;

- Поэтесса Оксана Стренадько;

- Симфонический оркестр Псковской областной филармонии;

- Музыкальный коллектив Drum&Jazz;

- Художественный руководитель Псковского драмтеатра имени А. С. Пушкина Дмитрий Месхиев и арт-директор драмтеатра Андрей Пронин;

- Главный режиссер народного самодеятельного коллектива «Псковский цирк» Ирина Михайлова.





Номинация «Открытие»:

- Семейно-досуговый центр «Понарошкино»;

- Архитектурный коттеджный поселок «Марсель»;

- Мастерская по биочистке и реставрации «КожаМехСервис»;

- Ателье Svetlika;

- Студия оригинальных подарков «Квадрат»;

- Спортивный вейкбордический комплекс «Вейк Луки Парк»;

- Ресторан Munhell;

- Плюсский перерабатывающий комбинат;

- Академия развития интеллекта AMAKids.





Номинация «Сервис»:

- Псковский филиал СПАО «РЕСО – Гарантия»;

- Группа компаний «Экселент»;

- Служба заказа такси «ВЕЗЁТ»;

- Сервис заказа такси «Максим»;

- Ателье Svetlika;

- Городской информационный сервис 2ГИС.Псков;

- Студия красоты Beauty forrest;

- Косметологический центр «Счастливые дни»;

- База отдыха «Волынь».





Номинация «Рекорд»:

- Автоспортивный «Кураж Клуб»;

- Гребец Александр Матвеев;

- Скелетонист Владислав Марченков. Подробности читайте на сайте «Псковской правды».

- Мастер спорта международного класса по стрельбе из блочного лука Александра Савенкова. Подробности читайте на сайте «Псковской правды».

- Курсант Псковского филиала Академии ФСИН России Ахмед Нурмагомедов;

- Хоккейная команда «ВДВ-Купол»;

- Президент федерации тайского бокса Псковской области, чемпион мира по муайтай Алексей Близнёв.





Номинация «Событие»:

- Первый чемпионат Псковской области по рубке шашкой;

- Выступление российской пилотажной группы «Русские витязи» в Пскове;

- 7-й этап Чемпионата и Первенства Псковской области по автомногоборью «Остров - 2018»;

- «Пушкинский бал»;

- Турнир по бегу по пересечённой местности «PRO SPORT: Кубок губернатора – 2018»;

- Армейские игры «Десантный взвод». Подробности читайте на сайте «Псковской правды».

- Акция в поддержку ФК «Псков-747».





Номинация «Лидер»:

- Директор Псковской областной филармонии Елизавета Барышникова;

- Бизнесвумен Ирина Лебедева;

- Генеральный директор Псковского электромашиностроительного завода Александр Лазарев.





Номинация «Поступок»:

- Житель Острова Никита Никифоров, который помог сотруднику ОГИБДД ОМВД России по Островскому району Александру Иванову вынести из огня пенсионерку;

- Ярослав и Дмитрий Фроловы, спасшие пятерых провалившихся под лёд рыбаков;

- Великолукские школьники Никита Смирнов и Егор Иванов, спасшие тонувшую девочку.





Номинация «Защита»:

- Сотрудник ОГИБДД ОМВД России по Островскому району Александр Иванов, вынесший пенсионерку из горящей квартиры;

- Майор полиции Александр Макеев и лейтенант полиции Александр Жуков, спасшие горящего у Вечного огня человека. Подробности читайте на сайте «Псковской правды».

- Оперуполномоченный УМВД России по Псковской области, майор полиции Иван Макаров спасший тонувшего рыбака.

Напомним, учредителями премии «Народное признание» являются входящие в Медиахолдинг Псковской области СМИ: Псковское агентство информации, газеты «Псковская правда», «Комсомольская правда – Псков», «Аргументы и факты Псков», радиостанции «Седьмое небо» и «Радио Дача».