Причины всплеска добровольчества в Псковской области назвал Михаил Ведерников

В Москве дали оценку событийному добровольчеству Псковской области, передает корреспондент «Псковской правды» с круглого стола, который проходит в здании правительства столицы.

Участниками заседания стали глава региона Михаил Ведерников, начальник управления общественных проектов и молодёжной политики администрации Псковской области Наталья Плявинская, заместитель председателя комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы Алиса Крюкова и руководители молодежных и волонтерских центров.

По словам Михаила Ведерников, добровольческой деятельностью в Псковской области занимаются 15% взрослого населения.

«Самому младшему члену «Команды 2018» 14 лет, а самому старшему – 86 лет», - сказал глава региона и добавил, что 50 опрошенных готовы помогать на добровольной основе.

«Такой активности не было никогда, разве что в советское время», - подчеркнул Михаил Ведерников.

Причиной такого всплеска, по его мнению, стали всемирный молодёжный фестиваль, Чемпионат мира по футболу и Олимпиада.

«Еще один фактор, который оказал влияние на добровольчество, - это сеть молодежных форумов», - добавил Михаил Ведерников.