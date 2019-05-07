В Псковской области вышел очередной том «Солдат Победы»

Пятый том уникального издания «Солдаты Победы» вышел в свет в Псковской области, сообщает ПАИ со ссылкой на главного редактора серии Николая Никитенко. Том посвящен участникам Великой Отечественной войны из Новосокольнического района.
Пятый том уникального издания «Солдаты Победы» вышел в свет в Псковской области, сообщает ПАИ со ссылкой на главного редактора серии Николая Никитенко. Том посвящен участникам Великой Отечественной войны из Новосокольнического района.
Сегодня волонтеры разгрузили отпечатанный тираж книги. Вскоре она будет распространена в библиотеках Псковской области, поступит в центральные архивы и музеи.
Между тем, авторский коллектив «Солдат Победы» уже начал работу над шестым томом издания.