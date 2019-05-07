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Общество

В Псковской области вышел очередной том «Солдат Победы»

7 мая 2019 года, 15:21

Пятый том уникального издания «Солдаты Победы» вышел в свет в Псковской области, сообщает ПАИ со ссылкой на главного редактора серии Николая Никитенко. Том посвящен участникам Великой Отечественной войны из Новосокольнического района.

Работа над многотомным изданием продолжается уже шесть лет
Фото Псковской областной библиотеки
Николай Никитенко рассказал, что в томе собраны данные о 1083 воинах, книга иллюстрирована 600 фотографиями. В том также есть раздел «На той войне» и цветные фото из архивов ветеранов Великой Отечественной.

Сегодня волонтеры разгрузили отпечатанный тираж книги. Вскоре она будет распространена в библиотеках Псковской области, поступит в центральные архивы и музеи.

Между тем, авторский коллектив «Солдат Победы» уже начал работу над шестым томом издания.

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