В Псковской области вышел очередной том «Солдат Победы»

Пятый том уникального издания «Солдаты Победы» вышел в свет в Псковской области, сообщает ПАИ со ссылкой на главного редактора серии Николая Никитенко. Том посвящен участникам Великой Отечественной войны из Новосокольнического района.

Николай Никитенко рассказал, что в томе собраны данные о 1083 воинах, книга иллюстрирована 600 фотографиями. В том также есть раздел «На той войне» и цветные фото из архивов ветеранов Великой Отечественной.

Сегодня волонтеры разгрузили отпечатанный тираж книги. Вскоре она будет распространена в библиотеках Псковской области, поступит в центральные архивы и музеи.

Между тем, авторский коллектив «Солдат Победы» уже начал работу над шестым томом издания.