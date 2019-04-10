В Пскове исторический парк «Россия — моя история» появится на месте «Электрона»

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников назвал место появления интерактивного исторического парка «Россия — моя история» в Пскове. Этим местом станет территория стадиона «Электрон», который последние несколько лет находится в запустении. Об этом глава региона сообщил ТАСС в кулуарах V Международного арктического форума «Арктика - территория диалога».

Псковский губернатор напомнил, что на территории «Электрона» были желающие построить многоквартирные дома, но жители города были против, как и сам губернатор. Михаил Ведерников заявил о намерении восстановить стадион, и там же появится парк «Россия — моя история».