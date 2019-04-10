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Общество / Образование

В Пскове исторический парк «Россия — моя история» появится на месте «Электрона»

10 апреля 2019 года, 22:07

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников назвал место появления интерактивного исторического парка «Россия — моя история» в Пскове. Этим местом станет территория стадиона «Электрон», который последние несколько лет находится в запустении. Об этом глава региона сообщил ТАСС в кулуарах V Международного арктического форума «Арктика - территория диалога».

Псковский губернатор напомнил, что на территории «Электрона» были желающие построить многоквартирные дома, но жители города были против, как и сам губернатор. Михаил Ведерников заявил о намерении восстановить стадион, и там же появится парк «Россия — моя история».


Фото all.culture.ru
Кроме того, совместно с Псковской митрополией региональные власти намерены построить на территории «Электрона» гуманитарно-спортивный центр.

«Там будет дополнительное образование, центр семьи, спортивные залы и так далее», - сказал Михаил Ведерников.

Напомним, что ранее интерактивные парки «Россия - моя история» появлялись только в городах-миллиониках. Сейчас они работают в 17 российских городах: Волгограде, Екатеринбурге, Казани, Краснодаре, Махачкале, Москве, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Омске, Перми, Ростове-на-Дону, Самаре, Санкт-Петербурге, Саратове, Ставрополе, Тюмени, Уфе, Южно-Сахалинске и Якутске.

Псковская область в декабре 2018 года на реализацию этого проекта получила 250 млн рублей. Добавим, что ассоциацию парков «Россия — моя история» возглавляет митрополит Псковский и Великолукский Тихон.

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