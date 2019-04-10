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Общество

Посещать леса и разводить костры запретили жителям Псковской области

10 апреля 2019 года, 11:48

Особый противопожарный режим установлен в Псковской области с 10 апреля. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

В связи с этим запреты жителям региона запрещено посещение лесов, разведение костров и выжигание сухой растительности, приготовление пищи на открытом огне. Ограничения действую и на сжигание мусора и проведение пожароопасных работ.

Органам местного самоуправления рекомендуют создать патрульные группы для обнаружения и тушения палов сухой растительности, организовать патрулирование населенных пунктов и прилегающих территорий, а также обеспечить подготовку водовозной и землеройной техники для возможного использования в тушении пожаров.

Особый противопожарный режим в Псковской области будет действовать до издания постановления об его отмене.

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