Игорь Угольников снимет в Псковской области фильм про Пушкина с Сергеем Безруковым

«Ленфильм» вместе с режиссером Игорем Угольниковым снимет фильм «Учености плоды» в Псковской области. Этот фильм, повествующий о поэте Александре Пушкине может стать первым претендентом на получение поддержки от региона по системе рибейтов (ред. - кинематографистам будут возвращать часть средств, затраченных ими во время съемок на территории субъекта). Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

Съемки кинокартины «Учености плоды» пройдут в Пушкинских Горах. В главной роли снимется Сергей Безруков. Действие фильма развернется в 1943 и 1944 годах в селе Михайловском. По сюжету в музее-усадьбе Пушкина профессор немецкого института и один из местных жителей пытаются спасти наследие поэта и сохранить исторические ценности усадьбы.

Напомним, в декабре 2018 года состоялась премьера фильма «Заповедник» с Сергеем Безруковым, съемки которого тоже проходили в Михайловском.

Отметим, система рибейтов внедрена на территории региона с 2019 года по инициативе губернатора Михаила Ведерникова.