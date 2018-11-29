Авторы программы «Семь раз отмерь» удостоены награды Псковского международного форума в номинации «Открытие»

Руководитель по радиовещанию Медиахолдинга Псковской области» Андрей Калинин награжден в номинации «Открытие» на первом Псковском международном форуме СМИ. Как передает корреспондент «Псковской правды», награду вручили за программу «Семь раз отмерь».

- Уже 20 лет мы работаем как развлекательная радиостанция: делаем хороший интертеймент - развлекаем людей. Но если смотреть далеко вперед, то останется только радио разговорного формата, и слушать радио будут ради интересных идей, собеседников. Мы сделали живой проект без пафосных моментов. Поэтому сам автор и стал ведущим программы. Максим Андреев - далеко не профессиональный диктор, но более интонационно точно подаёт собственный материал. Мы максимально удобный формат, минимальное время в эфире и насыщенный материал , который действительно интересен. И рады, что коллеги оценили его по достоинству, - рассказал «Псковской правде» Андрей Калинин.

Награждение состоялось в спортивно-развлекательном парке «Простория».

Отметим, Псковский двухдневный международный медиафорум проходит под девизом «Новое время - новые медиа». В его программе - пленарные заседания, профильные дискуссии, круглые столы и мастер-классы. Эксперты разберут основные достижения региональной журналистики и расскажут о лучших информационных проектах.

Форум в Пскове собрал ведущих экспертов и практиков в области медиа, представителей органов власти и общественности, руководителей и главных редакторов СМИ Псковской области, журналистов. В нём принимают участие гости из разных регионов России, а также из Белоруссии, стран Балтии и других государств.

Мероприятие проводится при поддержке аппарата полномочного представителя президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе, Федерального агентства по делам национальностей, Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям, Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовым коммуникациям, а также администрации Псковской области.