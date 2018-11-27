Четверо детей и двое взрослых погибли при пожаре в куньинской деревне Каськово

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников взял на личный контроль расследование причин пожара в частном доме в деревне Каськово Куньинского района, где погибли 6 человек: двое взрослых и четверо детей. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

В Куньинский район выехала оперативная группа областного МЧС во главе с начальником областного МЧС Валерием Филимоновым. Также на месте трагедии работают следователи, прокуратура и полиция. Там же находится глава Куньинского района Олег Лебедев.

Сообщение о возгорании в частном доме деревне Каськово поступило в дежурную часть около 6 утра. Сейчас огонь полностью потушен.

По последним данным, на пожаре погибли 2 взрослых и четверо детей.

Также на контроле у Михаила Ведерникова находится расследование ДТП в Опочецком районе, в котором пострадали трое школьников. Один ребенок - в коме.