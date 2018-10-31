Воспитатель псковского детского сада Ольга Романова претендует на премию «Народное признание – 2018»

Ольгу Романову знают почти все родители дошкольников в псковском микрорайоне Любятово. На протяжении нескольких лет она работала в самой младшей группе детского сада № 29. За время ее работы с малышами выросла посещаемость, снизилась заболеваемость, а процесс адаптации сократился до 2-3 недель.

Воспитатель псковского детского сада № 29 Ольга Романова выдвинута на соискание первой общественной премии Псковской области «Народное признание» в номинации «Призвание». Об этом сообщает Псковское агентство информации . Заявку на выдвижение Ольги Романовой прислала редакция газеты «Псковская правда» .

В феврале 2018 года Ольга Романова стала победителем городского конкурса «Воспитатель года – 2018». В конкурсе она участвовала впервые.

Напомним, прием заявок на соискание общественной премии Псковской области «Народное признание 2018» стартовал 5 октября. Заявки будут приниматься до 12:00 5 декабря.

Претендовать на награду, как и выдвигать номинантов, может любой человек, любая организация или предприятие, а также представители всех ветвей власти. Для этого нужно заполнить бланк заявки и отправить его на адрес электронной почты premiya@informpskov.ru. Бланк заявки можно скачать здесь.