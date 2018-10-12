Александр Машкарин: Псковской области есть, чем похвастаться перед другими регионами

-Я рад всех видеть в Пскове. Рад, когда в наш город и область приезжают коллеги из других регионов. Нам есть, чем похвастаться и что показать, - отметил директор государственного медиа-холдинга Псковской области Александр Машкарин, награждая победителей окружного этапа конкурса «СМИротворец». - Приятно видеть в списке победителей своих коллег.

-Особенно приятно, что победу одержали журналисты ГТРК «Псков», – сказала Ольга Миронович, руководитель отделения в Псковской области Гильдии межэтнической журналистики. - Я сама не телевизионщица, но выросла на областном телевидении, где работала моя мама. И знаю, какой это каторжный труд.

Напомним, 12 октября проходит окружной этап Х Всероссийского конкурса средств массовой информации «СМИротворец» на лучшее освещение вопросов межнациональных и этноконфессиональных отношений. Окружной этап проходит на Северо-Западе впервые, принимает его Псков. На конкурс поступило 1400 работ из 152 СМИ. Победителя окружного этапа стали 12 СМИ.