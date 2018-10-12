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Общество

Девять псковских журналистов из четырех СМИ получили награды «СМИротворца»

12 октября 2018 года, 19:11

В пятницу, 12 октября, в Пскове состоялось награждение победителей окружного этапа Х Всероссийского конкурса средств массовой информации «СМИротворец» на лучшее освещение вопросов межнациональных и этноконфессиональных отношений.

Первое место в номинации «Телевидение» получила ГТРК «Псков» с проектом «Соседи». Авторы – Дина Перевозчикова, Алина Чабан, Кирилл Михайлов. Первое место на окружном этапе обеспечивает автоматическое попадание в федеральный шорт-лист конкурса. Лучших на всероссийском уровне назовут 22 ноября в Москве.

В номинации «Печать» третье место заняли журналисты газеты «Псковская провинция» Ася Замараева и Ульяна Михайлова с материалами «Разные, но не чужие» и «Большой кирмаш сето». Вторым местом в номинации «Печать» отмечены Елена Яземова (за материалы «На каждый случай – своя песня», «Странные пассажиры в мохнатых шапках. Ссыльные дагестанцы в Опочке») и Ирина Каплан (Душа Изборской земли. Как питерские ученые стали псковскими ткачами». Обе представляют издание «Аргументы и факты – Псков».

За материалы «Сетоские традиции и с чем их едят» (Светлана Аванесова), «Как народу сето корову подарили» (Дмитрий Иванов) вторым местом в номинации «Интернет» наградили «Псковскую ленту новостей».

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