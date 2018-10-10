Михаил Ведерников назначил и. о. руководителя аппарата администрации региона

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников 9 октября на расширенном совещании со своими заместителями озвучил ряд кадровых решений. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

В частности, представил и.о. руководителя аппарата администрации Псковской области. Им стал Сергей Дмитриев.

«Прежний руководитель аппарата Денис Гуляев будет работать в Москве и продолжит представлять интересы региона, — отметил губернатор. — Он возглавит представительство Псковской области при правительстве РФ».

Сергей Сергеевич Дмитриев родился в городе Саратов 16 августа 1990 года. Имеет высшее образование по направлению «Наземные транспортные технологические комплексы, предназначенные для ликвидации ЧС и тушения лесных пожаров».

С 2008 по 2009 годы служил в Вооруженных Силах РФ.

С июня 2011 года и до недавнего времени работал спасателем в ОГУ «Служба спасения Саратовской области».

Имеет ведомственные награды и знаки отличия: нагрудный знак «Почетный знак МЧС России», медаль МЧС России «За отличие в ликвидации последствий чрезвычайной ситуации», нагрудный знак «Участнику ликвидации последствий ЧС», Почетная грамота МЧС и другие.