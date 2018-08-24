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Политика

Полпред президента РФ и министр просвещения работают сегодня в Псковской области

24 августа 2018 года, 10:19

24 августа в Псковской области с рабочим визитом находятся полномочный представитель президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе Александр Беглов и министр просвещения РФ Ольга Васильева. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

В рамках визита официальные лица посетят Псковскую инженерно-лингвистическую гимназию, где примут участие в августовском педагогическом совете. Кроме того, состоится встреча по вопросам сохранения объектов культурного наследия Псковской области и развития хорового движения.

В программе пребывания Александра Беглова и Ольги Васильевой также значится встреча с врио губернатора Псковской области Михаилом Ведерниковым и знакомство с социальными и образовательными учреждениями региона.

Напомним, это пятый визит Александра Беглова в Псковский регион в этом году. Ранее он посещал Псков, Великие Луки и Печорский район.

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