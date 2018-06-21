О грозах и ливнях предупредили жителей Псковской области в МЧС

Вечером 21 июня, начиная с 19:00 до 22:00 и с сохранением в течение ночи, начиная с запада и с дальнейшим распространением на восток Псковской области, ожидаются грозы с кратковременным усилением ветра. Порывы могут достигать 18 метров в секунду, местами пройдут ливни. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного МЧС.

Спасатели рекомендуют жителям региона соблюдать следующие правила:

- Уберите хозяйственные вещи со двора и балконов, уберите сухие деревья, которые могут нанести ущерб вашему жилищу. Закройте окна.

- Машину поставьте в гараж, при отсутствии гаража машину следует парковать вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций.

- Находясь на улице, обходите рекламные щиты, шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей.

- Избегайте деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередач, потенциально опасных промышленных объектов).