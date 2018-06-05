«Два билета домой» Дмитрия Месхиева увидят сегодня гости «Кинотавра»

В главных ролях задействованы Мария Скуратова, Камиль Хардин, Евгений Ткачук, Наталья Суркова, Ирина Рахманова и Ирина Розанова.

- Я сижу в Новороссийске, завтра здесь откроется Фестиваль театров малых городов, где я уже встретил и еще встречу много всяческих друзей. А в Сочи, по соседству, уже открылся «Кинотавр», где завтра покажут новую картину Дмитрия Месхиева, мне не чужую, - написал в своем Фейсбук помощник художественного руководителя Псковского драмтеатра по репертуарной политике, Андрей Пронин. - Я её по привычке называю «Преданные», хотя прокатчики уже переименовали её в «Два билета домой». Это дебют молодого сценариста Сергея Гармаша, он же играет там главную роль. А ещё там участвует две трети труппы Псковского театра – в ролях разной величины и сложности. Кароч, успеха фильму! И нашему фестивалю! И вообще! – добавил он.