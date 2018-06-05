Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Культура

«Два билета домой» Дмитрия Месхиева увидят сегодня гости «Кинотавра»

5 июня 2018 года, 13:07

Художественный руководитель Псковского драмтеатра Дмитрий Месхиев «Два билета домой» представит сегодня свой новый фильм на фестивале «Кинотавр». Съемки фильма, в основе сюжета которого лежит история о выпускниках интерната, проходили в 2017 году в Пскове и в Печорах.

Картина Дмитрия Месхиева вошла в основную конкурсную программу «Кинотавра»
Кадр из фильма «Два билета домой»
В главных ролях задействованы Мария Скуратова, Камиль Хардин, Евгений Ткачук, Наталья Суркова, Ирина Рахманова и Ирина Розанова.

- Я сижу в Новороссийске, завтра здесь откроется Фестиваль театров малых городов, где я уже встретил и еще встречу много всяческих друзей. А в Сочи, по соседству, уже открылся «Кинотавр», где завтра покажут новую картину Дмитрия Месхиева, мне не чужую, - написал в своем Фейсбук помощник художественного руководителя Псковского драмтеатра по репертуарной политике, Андрей Пронин. - Я её по привычке называю «Преданные», хотя прокатчики уже переименовали её в «Два билета домой». Это дебют молодого сценариста Сергея Гармаша, он же играет там главную роль. А ещё там участвует две трети труппы Псковского театра – в ролях разной величины и сложности. Кароч, успеха фильму! И нашему фестивалю! И вообще! – добавил он.


Фото с личной страницы Андрея Пронина на Фейсбук
Следом за этим постом Андрей Пронин опубликовал фотографию, подписав её: «А это примерно половина нашего дружного псковского коллектива. Остальные рванули на поезд».

Напомним, фестиваль «Кинотавр» продлится в Сочи до 10 июня.

СПРАВКА

На фестивале «Кинотавре» также покажут фильм «Заповедник», частично снятый в Псковской области (ВИДЕО).

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Псковские школьники победили на всероссийском турнире проекта «Шахматы в школах»
Первые 50 энергоэффективных светильников установили в Порхове
Установлены личности парней, обчистивших гараж в Великих Луках
Мост на платной дороге Остров — Вышгородок капитально ремонтируют
Началась реставрация деревянной кровли стен Варлаамского угла
Календари с футболистами арестовала псковская таможня
В Пскове продавали поддельные сумки Кельвин Кляйн
Выступление псковских гребцов в Москве оказалось не самым удачным
Опубликованы часы приёма граждан и юрлиц псковскими росгвардеццами

Комментарии

Авторизация
No comments

Культура
5 июня 10:44

Пушкин и сено

Новый худрук и новый концепт, новые имена и лица

Культура
5 июня 10:34

Все к Пушкину

Около 23 тысяч гостей приехали в Михайловское на 52-й Пушкинский праздник поэзии (ФОТОПОДБОРКА)

Культура / Событие
29 мая 14:24

Коронованная особа

Финальным шоу завершилось одно из наиболее ярких событий весны — конкурс «Миссис Псков — 2018»