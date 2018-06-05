«Два билета домой» Дмитрия Месхиева увидят сегодня гости «Кинотавра»

Художественный руководитель Псковского драмтеатра Дмитрий Месхиев «Два билета домой» представит сегодня свой новый фильм на фестивале «Кинотавр». Съемки фильма, в основе сюжета которого лежит история о выпускниках интерната, проходили в 2017 году в Пскове и в Печорах.
В главных ролях задействованы Мария Скуратова, Камиль Хардин, Евгений Ткачук, Наталья Суркова, Ирина Рахманова и Ирина Розанова.
Картина Дмитрия Месхиева вошла в основную конкурсную программу «Кинотавра»
Кадр из фильма «Два билета домой»
- Я сижу в Новороссийске, завтра здесь откроется Фестиваль театров малых городов, где я уже встретил и еще встречу много всяческих друзей. А в Сочи, по соседству, уже открылся «Кинотавр», где завтра покажут новую картину Дмитрия Месхиева, мне не чужую, - написал в своем Фейсбук помощник художественного руководителя Псковского драмтеатра по репертуарной политике, Андрей Пронин. - Я её по привычке называю «Преданные», хотя прокатчики уже переименовали её в «Два билета домой». Это дебют молодого сценариста Сергея Гармаша, он же играет там главную роль. А ещё там участвует две трети труппы Псковского театра – в ролях разной величины и сложности. Кароч, успеха фильму! И нашему фестивалю! И вообще! – добавил он.
Следом за этим постом Андрей Пронин опубликовал фотографию, подписав её: «А это примерно половина нашего дружного псковского коллектива. Остальные рванули на поезд».
Фото с личной страницы Андрея Пронина на Фейсбук
Напомним, фестиваль «Кинотавр» продлится в Сочи до 10 июня.
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На фестивале «Кинотавре» также покажут фильм «Заповедник», частично снятый в Псковской области (ВИДЕО).