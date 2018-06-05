На «Кинотавре» покажут «Заповедник», частично снятый в Псковской области (ВИДЕО)

Картину Анны Матисон «Заповедник» с Сергеем Безруковым в главных ролях покажут в рамках конкурсной программы российского кинофестиваля «Кинотавр».

Фильм снят по мотивам одноименной повести Сергея Довлатов. Действие разворачивается в наши дни, а главный герой из писателя превратился в рок-музыканта.

- Я сыграла эпизодическую роль с самим Сергеем Безруковым и, кажется, фильм начнётся прямо с моей «недовольной физиономии». Спасибо Анечка и Серёжа за приглашение, я желаю фильму огромного успеха и с нетерпением жду его на всех экранах страны, - написала в своём Инстаграм известная певица Полина Гагарина.