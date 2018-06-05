На «Кинотавре» покажут «Заповедник», частично снятый в Псковской области (ВИДЕО)

Картину Анны Матисон «Заповедник» с Сергеем Безруковым в главных ролях покажут в рамках конкурсной программы российского кинофестиваля «Кинотавр».
Фильм снят по мотивам одноименной повести Сергея Довлатов. Действие разворачивается в наши дни, а главный герой из писателя превратился в рок-музыканта.
- Я сыграла эпизодическую роль с самим Сергеем Безруковым и, кажется, фильм начнётся прямо с моей «недовольной физиономии». Спасибо Анечка и Серёжа за приглашение, я желаю фильму огромного успеха и с нетерпением жду его на всех экранах страны, - написала в своём Инстаграм известная певица Полина Гагарина.
Кроме неё компанию Сергею Безрукову в фильме составили: Евгения Крегжде, Александр Семчев, Гоша Куценко, Анна Михалкова, Дмитрий Хрусталёв, Ярослава Дегтярёва, Софья Евстигнеева, Виктор Бычков и Леонид Агутин.
О визите Сергея Безрукова в наш регион неоднократно сообщала «Псковская правда». Ради съемок картины музей-усадьба «Тригорское» был несколько суток закрыт для туристов.
Напомним, съёмочный период ленты стартовал летом 2017 года. Локациями послужили Москва и заповедник «Михайловское» в Псковской области.
Напомним, автор повести «Заповедник» Сергей Довлатов в 1970-е годы был сезонным работником Пушкиногорского туристического бюро. В Пскове 15 сентября открывается фестиваль искусств «Заповедник», посвященный творчеству писателя.