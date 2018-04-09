Михаил Ведерников: Проект #Команда2018 не ограничивается возрастом участников

В Пскове проходит презентация проекта #Команда2018, суть которого заключается в объединении под единым брендом неравнодушных и инициативных людей, у которых есть идеи по развитию региона.

С приветственным словом к присутствующим обратился автор проекта врио губернатора Михаил Ведерников.

- Я рад, что сегодня полный зал. Здесь разные люди и все объединены идеей, чтоб жизнь в Псковской области стала лучше. Не важно, в какой сфере проекты, главное, чтоб сделано от души, - сказал глава региона.

- Проект #Команда2018 не ограничивается возрастом участников, - подчеркнул Михаил Ведерников.

Далее врио губернатора Михаил Ведерников представил гостей – солиста Большого театра Гедиминаса Таранду и четырехкратного олимпийского чемпиона по спортивной гимнастике Алексея Немова, которые вошли в #Команда2018:

- У нас есть два проекта, которыми мы можем гордиться. Вчера Алексей Немов провел мастер-класс для детей, которые занимаются гимнастикой. Гедиминас Таранда приехал с Имперским русским балетом и вместе с псковскими воспитанниками сделал постановку «Щелкунчик».

- Это не какие-то разовые мероприятия, - добавил глава региона. - Мы договорились с Алексеем о помощи нашей спортивной школе. С Гедиминасом тоже договорились поездить по районам и сделать там постановки. Потому что как говорит Гедиминас, «Щелкунчик» должен увидеть каждый ребенок.