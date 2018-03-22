Виталий Мутко поможет в реставрации псковского «Машиностроителя»

Вопросы развития физической культуры и спорта на территории Псковской области обсудили врио губернатора региона Михаил Ведерников и заместитель председателя правительства РФ Виталий Мутко. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе администрации региона.

Основной темой встречи стала реконструкция стадиона «Машиностроитель» в Пскове. Предполагается, что это будет основная площадка проведения мероприятий Ганзы-2019, и чтобы привести ее в порядок требуется 750 млн рублей.