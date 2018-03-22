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Общество

Виталий Мутко поможет в реставрации псковского «Машиностроителя»

22 марта 2018 года, 14:03

Вопросы развития физической культуры и спорта на территории Псковской области обсудили врио губернатора региона Михаил Ведерников и заместитель председателя правительства РФ Виталий Мутко. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе администрации региона.

Основной темой встречи стала реконструкция стадиона «Машиностроитель» в Пскове. Предполагается, что это будет основная площадка проведения мероприятий Ганзы-2019, и чтобы привести ее в порядок требуется 750 млн рублей.

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Фото предоставлено пресс-службой администрации региона
Михаил Ведерников обратил внимание, что активное содействие в решении этого вопроса оказывает сенатор от Псковской области, секретарь Генерального совета «Единой России» Андрей Турчак. Кроме того, в марте этого года регион направил обращение на имя Председателя Правительства РФ Дмитрия Медведева и Министра спорта Павла Колобкова с просьбой рассмотреть возможность выделения средств из резервного фонда Правительства РФ в этом году.

Виталий Мутко сообщил, что заявка Псковской области будет поддержана, сейчас главная задача областных властей — оперативно подготовить проект реконструкции городского стадиона.

Также вице-премьер в ответ на обращение Михаила Ведерникова пообещал поддержку в вопросе строительства Центра подготовки велосипедистов в Великих Луках, который по вине недобросовестного подрядчика не был закончен в срок. Из резервного фонда Правительства РФ регион получит средства в размере 50 млн рублей для завершения всех работ. Со своей стороны врио губернатора Михаил Ведерников гарантировал Виталию Мутко, что возьмет реализацию проекта на личный контроль, и до конца года Центр будет готов.

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