МЧС напоминает псковичам о мерах предосторожности на морозе

Длительное пребывание на морозе может создать риск для вашего здоровья. В связи с тем, что на территории Псковской области установилась морозная температура, Главное управление МЧС России по Псковской области напоминает меры предосторожности, которые нужно соблюдать на морозе.

Чтобы избежать переохлаждения нужно одеваться многослойно – так легче сохранить тепло. Важно держать в тепле ноги – здесь помогут теплые стельки и шерстяные носки. Не стоит выходить на мороз без теплых варежек, головного убора и шарфа. Стоит отказаться от металлических украшений.

Шансы переохладиться или получить обморожение велики и у тех, кто переутомлен и испытывает слабость, либо находится в нетрезвом состоянии. Алкогольное опьянение дает иллюзию тепла, но на самом деле вызывает большую его потерю. Следует воздержаться и от курения, особенно на морозе. Курение ослабляет периферийную циркуляцию крови и делает конечности более уязвимыми.

В холодное время года стоит помнить о правильном питании. Перед тем, как надолго отправляться на улицу, нужно как следует поесть. Энергия понадобится организму для борьбы с холодом.

На улице не облизывайте губы и не мочите кожу. Длительное пребывание на одном месте без движения ускоряет процесс замерзания. Почувствовав, что замерзаете, трите руки, стучите ногами, шевелите пальцами ног, прыгайте, делайте круговые движения руками. Если всё это не помогает вам согреться, постарайтесь как можно быстрее добраться домой или в любое отапливаемое помещение. И только после того, как вы почувствуете, что согрелись, можете снова выйти на улицу.

Наконец, рекомендуется при возможности ограничить выход на улицу детей и престарелых людей, исключить выезды за город. Ведь именно дети и пожилые люди больше всего подвержены переохлаждению. Отпуская ребёнка гулять на улице в мороз, помните, что каждые 15–20 минут ему нужно возвращаться в тепло и греться.

Первая помощь при обморожениях:



Главное – не заставляйте пострадавшего активно двигаться и пить спиртное. Это достаточно распространенная ошибка. Также не делайте человеку массаж, не растирайте снегом, не прикладывайте грелку, не делайте согревающие компрессы и тёплые ванночки и, наконец, не смазывайте кожу маслами или жирами.

В случае обморожения необходимо как можно быстрее доставить пострадавшего в тёплое место; аккуратно снять с него обувь и одежду, чтобы не вызвать вторичное травмирование тканей; надеть на пострадавшего тёплое и сухое белье; укутать в одеяло; дать тёплое питье и еду, чтобы организм постепенно отогревался «изнутри»; вызвать скорую медицинскую помощь.

Обязательно соблюдение постельного режима и возвышенное положение отмороженных конечностей.