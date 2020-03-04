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 Человек-гора
Человек-гора
Человек-гора
Человек-гора
Человек-гора
Человек-гора
Человек-гора
Человек-гора
Человек-гора
Человек-гора
Человек-гора
Человек-гора
Человек-гора
Человек-гора
Человек-гора
Человек-гора
Человек-гора
Человек-гора
Человек-гора
Человек-гора
Человек-гора
Человек-гора
Человек-гора
Человек-гора
Человек-гора
Человек-гора
Человек-гора
Человек-гора
Человек-гора
Человек-гора
Человек-гора
Человек-гора
Человек-гора
Человек-гора
Человек-гора
Человек-гора
Человек-гора
Человек-гора
Человек-гора
Человек-гора
Человек-гора
Человек-гора
Человек-гора
Человек-гора
Человек-гора
Человек-гора

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Фонтан и музыка
8 октября 17:55

Народное открытие памятника реставратору, историку искусства Савве Ямщикову состоялось 8 октября, в день его рождения, в Пскове. Почти трехметровый бронзовый монумент установили у Покровской башни на пересечении улиц Воеводы Шуйского и Свердлова.



Автор: Андрей Степанов
Человек-гора
Человек-гора
Человек-гора
Человек-гора
Человек-гора
Человек-гора
Человек-гора
Человек-гора
Человек-гора
Человек-гора
Человек-гора
Человек-гора
Человек-гора
Человек-гора
Человек-гора
Человек-гора
Человек-гора
Человек-гора
Человек-гора
Человек-гора
Человек-гора
Человек-гора
Человек-гора
Человек-гора
Человек-гора
Человек-гора
Человек-гора
Человек-гора
Человек-гора
Человек-гора
Человек-гора
Человек-гора
Человек-гора
Человек-гора
Человек-гора
Человек-гора
Человек-гора
Человек-гора
Человек-гора
Человек-гора
Человек-гора
Человек-гора
Человек-гора
Человек-гора
Человек-гора
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