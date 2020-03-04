Человек-гора

8 октября 17:55

Народное открытие памятника реставратору, историку искусства Савве Ямщикову состоялось 8 октября, в день его рождения, в Пскове. Почти трехметровый бронзовый монумент установили у Покровской башни на пересечении улиц Воеводы Шуйского и Свердлова.