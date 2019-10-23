МЕДИА

 Французские художницы создали 10-метровый рисунок вместе с псковскими школьниками
Французские художницы создали 10-метровый рисунок вместе с псковскими школьниками
Французские художницы создали 10-метровый рисунок вместе с псковскими школьниками
Французские художницы создали 10-метровый рисунок вместе с псковскими школьниками
Французские художницы создали 10-метровый рисунок вместе с псковскими школьниками
Французские художницы создали 10-метровый рисунок вместе с псковскими школьниками
Французские художницы создали 10-метровый рисунок вместе с псковскими школьниками
Французские художницы создали 10-метровый рисунок вместе с псковскими школьниками
Французские художницы создали 10-метровый рисунок вместе с псковскими школьниками
Французские художницы создали 10-метровый рисунок вместе с псковскими школьниками
Французские художницы создали 10-метровый рисунок вместе с псковскими школьниками
Французские художницы создали 10-метровый рисунок вместе с псковскими школьниками
Французские художницы создали 10-метровый рисунок вместе с псковскими школьниками
Французские художницы создали 10-метровый рисунок вместе с псковскими школьниками
Французские художницы создали 10-метровый рисунок вместе с псковскими школьниками
Французские художницы создали 10-метровый рисунок вместе с псковскими школьниками
Французские художницы создали 10-метровый рисунок вместе с псковскими школьниками
Французские художницы создали 10-метровый рисунок вместе с псковскими школьниками
Французские художницы создали 10-метровый рисунок вместе с псковскими школьниками
Французские художницы создали 10-метровый рисунок вместе с псковскими школьниками
Французские художницы создали 10-метровый рисунок вместе с псковскими школьниками
Французские художницы создали 10-метровый рисунок вместе с псковскими школьниками
Французские художницы создали 10-метровый рисунок вместе с псковскими школьниками
Французские художницы создали 10-метровый рисунок вместе с псковскими школьниками
Французские художницы создали 10-метровый рисунок вместе с псковскими школьниками
Французские художницы создали 10-метровый рисунок вместе с псковскими школьниками
Французские художницы создали 10-метровый рисунок вместе с псковскими школьниками
Французские художницы создали 10-метровый рисунок вместе с псковскими школьниками
Французские художницы создали 10-метровый рисунок вместе с псковскими школьниками
Французские художницы создали 10-метровый рисунок вместе с псковскими школьниками
Французские художницы создали 10-метровый рисунок вместе с псковскими школьниками
Французские художницы создали 10-метровый рисунок вместе с псковскими школьниками
Французские художницы создали 10-метровый рисунок вместе с псковскими школьниками
Французские художницы создали 10-метровый рисунок вместе с псковскими школьниками
Французские художницы создали 10-метровый рисунок вместе с псковскими школьниками
Французские художницы создали 10-метровый рисунок вместе с псковскими школьниками
Французские художницы создали 10-метровый рисунок вместе с псковскими школьниками
Французские художницы создали 10-метровый рисунок вместе с псковскими школьниками
Французские художницы создали 10-метровый рисунок вместе с псковскими школьниками
Французские художницы создали 10-метровый рисунок вместе с псковскими школьниками
Французские художницы создали 10-метровый рисунок вместе с псковскими школьниками
Французские художницы создали 10-метровый рисунок вместе с псковскими школьниками
Французские художницы создали 10-метровый рисунок вместе с псковскими школьниками
Французские художницы создали 10-метровый рисунок вместе с псковскими школьниками
Французские художницы создали 10-метровый рисунок вместе с псковскими школьниками
Французские художницы создали 10-метровый рисунок вместе с псковскими школьниками
Французские художницы создали 10-метровый рисунок вместе с псковскими школьниками
Французские художницы создали 10-метровый рисунок вместе с псковскими школьниками
Французские художницы создали 10-метровый рисунок вместе с псковскими школьниками
Французские художницы создали 10-метровый рисунок вместе с псковскими школьниками
Французские художницы создали 10-метровый рисунок вместе с псковскими школьниками
Французские художницы создали 10-метровый рисунок вместе с псковскими школьниками
Французские художницы создали 10-метровый рисунок вместе с псковскими школьниками
Французские художницы создали 10-метровый рисунок вместе с псковскими школьниками
Французские художницы создали 10-метровый рисунок вместе с псковскими школьниками
Французские художницы создали 10-метровый рисунок вместе с псковскими школьниками
Французские художницы создали 10-метровый рисунок вместе с псковскими школьниками
Французские художницы создали 10-метровый рисунок вместе с псковскими школьниками
Французские художницы создали 10-метровый рисунок вместе с псковскими школьниками
Французские художницы создали 10-метровый рисунок вместе с псковскими школьниками
Французские художницы создали 10-метровый рисунок вместе с псковскими школьниками

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В Пскове пробежали «Кросс наций»
24 октября 11:59

Художницы иллюстраторы детских книг провели в ППК мастер-класс для юных любителей рисования. Школьники не только помогали раскрашивать изображения, но и выступили в качестве моделей. Их портреты тоже попали на картину.



Автор: Андрей Степанов
Французские художницы создали 10-метровый рисунок вместе с псковскими школьниками
Французские художницы создали 10-метровый рисунок вместе с псковскими школьниками
Французские художницы создали 10-метровый рисунок вместе с псковскими школьниками
Французские художницы создали 10-метровый рисунок вместе с псковскими школьниками
Французские художницы создали 10-метровый рисунок вместе с псковскими школьниками
Французские художницы создали 10-метровый рисунок вместе с псковскими школьниками
Французские художницы создали 10-метровый рисунок вместе с псковскими школьниками
Французские художницы создали 10-метровый рисунок вместе с псковскими школьниками
Французские художницы создали 10-метровый рисунок вместе с псковскими школьниками
Французские художницы создали 10-метровый рисунок вместе с псковскими школьниками
Французские художницы создали 10-метровый рисунок вместе с псковскими школьниками
Французские художницы создали 10-метровый рисунок вместе с псковскими школьниками
Французские художницы создали 10-метровый рисунок вместе с псковскими школьниками
Французские художницы создали 10-метровый рисунок вместе с псковскими школьниками
Французские художницы создали 10-метровый рисунок вместе с псковскими школьниками
Французские художницы создали 10-метровый рисунок вместе с псковскими школьниками
Французские художницы создали 10-метровый рисунок вместе с псковскими школьниками
Французские художницы создали 10-метровый рисунок вместе с псковскими школьниками
Французские художницы создали 10-метровый рисунок вместе с псковскими школьниками
Французские художницы создали 10-метровый рисунок вместе с псковскими школьниками
Французские художницы создали 10-метровый рисунок вместе с псковскими школьниками
Французские художницы создали 10-метровый рисунок вместе с псковскими школьниками
Французские художницы создали 10-метровый рисунок вместе с псковскими школьниками
Французские художницы создали 10-метровый рисунок вместе с псковскими школьниками
Французские художницы создали 10-метровый рисунок вместе с псковскими школьниками
Французские художницы создали 10-метровый рисунок вместе с псковскими школьниками
Французские художницы создали 10-метровый рисунок вместе с псковскими школьниками
Французские художницы создали 10-метровый рисунок вместе с псковскими школьниками
Французские художницы создали 10-метровый рисунок вместе с псковскими школьниками
Французские художницы создали 10-метровый рисунок вместе с псковскими школьниками
Французские художницы создали 10-метровый рисунок вместе с псковскими школьниками
Французские художницы создали 10-метровый рисунок вместе с псковскими школьниками
Французские художницы создали 10-метровый рисунок вместе с псковскими школьниками
Французские художницы создали 10-метровый рисунок вместе с псковскими школьниками
Французские художницы создали 10-метровый рисунок вместе с псковскими школьниками
Французские художницы создали 10-метровый рисунок вместе с псковскими школьниками
Французские художницы создали 10-метровый рисунок вместе с псковскими школьниками
Французские художницы создали 10-метровый рисунок вместе с псковскими школьниками
Французские художницы создали 10-метровый рисунок вместе с псковскими школьниками
Французские художницы создали 10-метровый рисунок вместе с псковскими школьниками
Французские художницы создали 10-метровый рисунок вместе с псковскими школьниками
Французские художницы создали 10-метровый рисунок вместе с псковскими школьниками
Французские художницы создали 10-метровый рисунок вместе с псковскими школьниками
Французские художницы создали 10-метровый рисунок вместе с псковскими школьниками
Французские художницы создали 10-метровый рисунок вместе с псковскими школьниками
Французские художницы создали 10-метровый рисунок вместе с псковскими школьниками
Французские художницы создали 10-метровый рисунок вместе с псковскими школьниками
Французские художницы создали 10-метровый рисунок вместе с псковскими школьниками
Французские художницы создали 10-метровый рисунок вместе с псковскими школьниками
Французские художницы создали 10-метровый рисунок вместе с псковскими школьниками
Французские художницы создали 10-метровый рисунок вместе с псковскими школьниками
Французские художницы создали 10-метровый рисунок вместе с псковскими школьниками
Французские художницы создали 10-метровый рисунок вместе с псковскими школьниками
Французские художницы создали 10-метровый рисунок вместе с псковскими школьниками
Французские художницы создали 10-метровый рисунок вместе с псковскими школьниками
Французские художницы создали 10-метровый рисунок вместе с псковскими школьниками
Французские художницы создали 10-метровый рисунок вместе с псковскими школьниками
Французские художницы создали 10-метровый рисунок вместе с псковскими школьниками
Французские художницы создали 10-метровый рисунок вместе с псковскими школьниками
Французские художницы создали 10-метровый рисунок вместе с псковскими школьниками
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