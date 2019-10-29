В воображаемом саду

В одной из рекреаций Псковского педагогического комплекса 23 октября царило необычное оживление. Скинув обувь, удобно расположившись на полу и вооружившись кисточками, красками, мелками и фломастерами, человек тридцать ребят и взрослых сосредоточенно трудились над созданием одной большой иллюстрации. Сначала на полотне появились оранжевые круги — опорные точки композиции. А потом «Воображаемый сад», именно так назвали работу авторы идеи — французские художницы Кароль Ше и Жюдит Гейфье, стал наполняться обитателями: деревьями, птицами, животными и даже детьми. Причем мальчики и девочки на иллюстрации — это портреты не воображаемых, а вполне реальных псковских школьников. «Псковская правда» побывала на мастер-классе.
Организация такой творческой лаборатории стала возможной благодаря тесному сотрудничеству Международного центра Псковской областной научной библиотеки с Французским институтом. В прошлом году была достигнута договоренность, что в Псков приедут носители языка с творческим проектом.
Нашими гостями стали иллюстраторы детских книг. Они интересны как студентам, с которыми прошла встреча в Псковском госуниверситете, так и школьникам. Причем дети пришли не одни, многие — с родителями. То есть здесь еще и момент единения: дети, родители, учителя и носители языка. Мы заинтересованы в том, чтобы мотивировать школьников на изучение иностранных языков. И такие встречи очень способствуют этому.
Юлия Белобородова,Знакомство опытных художников с начинающими состоялось в школьной аудитории. Встреча прошла в ППК, но на нее собрались ученики из разных школ.
главный специалист Международного центра
— Мы работаем над иллюстрированием книг, а также готовим большие рисунки. Уже начали один такой рисунок в черно-белом цвете, а теперь с вами вместе его дополним, — поделились художницы планами, а еще пообещали изобразить на полотне портреты самих ребят — тушью и красками. — Мы с вами познакомимся, рисуя вас. Ваша задача — позировать, а потом раскрасить наш рисунок разноцветными красками. Этот большой рисунок нас всех объединит, а потом останется в стенах школы. Надеемся, вы найдете для него место.
Кароль и Жюдит также попросили ребят во время работы не шуметь. А еще — работать с таким большим полотном лучше без обуви. Поэтому инструктаж гостьи провели, сидя на столе — в джинсах и в носках. И посоветовали детям сделать то же самое — разуться!
Француженки в псковской школе разулись и сели на парты.
Фото Андрея Степанова.
Затем школьников разделили на группы, каждый получил свой участок на общей иллюстрации. И работа закипела.
— Такое у нас в первый раз, — поделились впечатлениями девчушки, старательно красившие мелками нарисованные кроны деревьев. — Не очень-то это легко. Долго раскрашивать, но очень увлекательно!
Еще более увлекательным для ребят стало написание их портретов. Художницы из Франции постарались изобразить максимальное количество участников мастер-класса. Рисовали всех желающих.
— У меня впервые такой опыт, когда меня рисуют. Я была моделью только, когда меня фотографировали на каких-то фотосессиях. А тут ты понимаешь, что останешься в истории: этот рисунок увидит вся школа. Мне еще наушники нарисовали — это очень классно! — рассказала ученица ППК Анфиса Панова.
Другая участница мастер-класса — пятиклассница Псковского гуманитарного лицея Мария Балалаева — ради встречи с французскими художницами даже тренировку пропустила.
Поучаствовать в создании общего полотна смог каждый ребенок.
Фото Андрея Степанова.
— О мастер-классе мы узнали случайно сегодня и так обрадовались, что даже отменили тренировку по легкой атлетике. Потому что с этого года мы начали изучать французский язык, который нам очень нравится, — рассказала мама девочки Татьяна Балалаева.
Масса впечатлений и у одноклассницы Маши — Сони Мартыновой. Девочка и раскрашивала, и рисовала, и позировала для своего портрета.
— Кажется, получилось похоже. Мы уже портрет сфотографировали, дома покажем, бабушке подарим, — рассказала ее мама.
Во Франции распространено проведение подобных акций, в которые вовлечены дети разного возраста и их родители.
Получившийся рисунок разместили на третьем этаже ППК.
Фото Андрея Степанова.
Я работаю иллюстратором детских книг 15 лет, Кароль — 25 лет, участвуем в различных проектах, знакомим детей и с книгами, и с художественными техниками. И создаем такие живые моменты, как сейчас.
Жюдит Гейфье,Педагоги тоже отметили, что такие встречи интересны и полезны.
художница
Не секрет, что сейчас все хотят изучать английский. А когда дети встречаются с настоящими французами, у них возникает интерес к изучению французского языка.
Алла Павленко,— Мы очень рады, что такие проекты продвигают так называемые непопулярные языки. Хотя на самом деле в Европе французский очень распространен, и многие говорят на нем, — добавила учитель французского языка ППК Светлана Курбыко. — Такие проекты поднимают престиж изучения французского языка. И готовят достойную смену нам.
учитель французского из Гуманитарного лицея
Кстати, результат совместного творчества школьников и французских художниц — рисунок «Воображаемый сад» длиной 10 метров и шириной 1,5 метра — будет размещен на третьем этаже ППК, где находится кафедра и кабинеты иностранных языков.