В Пскове появилось «Семейное древо сердец»

День ВДВ в 76-ой гвардейской десантно-штурмовой дивизии

Первый конкурсный день «Десантного взвода» в Пскове

Десантники из семи стран вышли на гонки преследования

9 августа 13:05

В Пскове на набережной реки Великой в рамках закрытия Всероссийского форума молодых семей состоялась презентация нового арт-объекта «Семейного древа сердец». Его выполнил из металла кузнец из Себежа Владимир Тюрягин.