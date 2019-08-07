МЕДИА

 В Пскове появилось «Семейное древо сердец»
В Пскове появилось «Семейное древо сердец»
В Пскове появилось «Семейное древо сердец»
В Пскове появилось «Семейное древо сердец»
В Пскове появилось «Семейное древо сердец»
В Пскове появилось «Семейное древо сердец»
В Пскове появилось «Семейное древо сердец»
В Пскове появилось «Семейное древо сердец»
В Пскове появилось «Семейное древо сердец»
В Пскове появилось «Семейное древо сердец»
В Пскове появилось «Семейное древо сердец»
В Пскове появилось «Семейное древо сердец»
В Пскове появилось «Семейное древо сердец»
В Пскове появилось «Семейное древо сердец»
В Пскове появилось «Семейное древо сердец»
В Пскове появилось «Семейное древо сердец»
В Пскове появилось «Семейное древо сердец»
В Пскове появилось «Семейное древо сердец»
В Пскове появилось «Семейное древо сердец»
В Пскове появилось «Семейное древо сердец»
В Пскове появилось «Семейное древо сердец»
В Пскове появилось «Семейное древо сердец»
В Пскове появилось «Семейное древо сердец»
В Пскове появилось «Семейное древо сердец»
В Пскове появилось «Семейное древо сердец»
В Пскове появилось «Семейное древо сердец»
В Пскове появилось «Семейное древо сердец»
В Пскове появилось «Семейное древо сердец»
В Пскове появилось «Семейное древо сердец»
В Пскове появилось «Семейное древо сердец»

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9 августа 13:05

В Пскове на набережной реки Великой в рамках закрытия Всероссийского форума молодых семей состоялась презентация нового арт-объекта «Семейного древа сердец». Его выполнил из металла кузнец из Себежа Владимир Тюрягин.



Автор: Андрей Степанов
В Пскове появилось «Семейное древо сердец»
В Пскове появилось «Семейное древо сердец»
В Пскове появилось «Семейное древо сердец»
В Пскове появилось «Семейное древо сердец»
В Пскове появилось «Семейное древо сердец»
В Пскове появилось «Семейное древо сердец»
В Пскове появилось «Семейное древо сердец»
В Пскове появилось «Семейное древо сердец»
В Пскове появилось «Семейное древо сердец»
В Пскове появилось «Семейное древо сердец»
В Пскове появилось «Семейное древо сердец»
В Пскове появилось «Семейное древо сердец»
В Пскове появилось «Семейное древо сердец»
В Пскове появилось «Семейное древо сердец»
В Пскове появилось «Семейное древо сердец»
В Пскове появилось «Семейное древо сердец»
В Пскове появилось «Семейное древо сердец»
В Пскове появилось «Семейное древо сердец»
В Пскове появилось «Семейное древо сердец»
В Пскове появилось «Семейное древо сердец»
В Пскове появилось «Семейное древо сердец»
В Пскове появилось «Семейное древо сердец»
В Пскове появилось «Семейное древо сердец»
В Пскове появилось «Семейное древо сердец»
В Пскове появилось «Семейное древо сердец»
В Пскове появилось «Семейное древо сердец»
В Пскове появилось «Семейное древо сердец»
В Пскове появилось «Семейное древо сердец»
В Пскове появилось «Семейное древо сердец»
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