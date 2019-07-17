МЕДИА

 Псков отмечает День города.
Псков отмечает День города.
Псков отмечает День города.
Псков отмечает День города.
Псков отмечает День города.
Псков отмечает День города.
Псков отмечает День города.
Псков отмечает День города.
Псков отмечает День города.
Псков отмечает День города.
Псков отмечает День города.
Псков отмечает День города.
Псков отмечает День города.
Псков отмечает День города.
Псков отмечает День города.
Псков отмечает День города.
Псков отмечает День города.
Псков отмечает День города.
Псков отмечает День города.
Псков отмечает День города.
Псков отмечает День города.
Псков отмечает День города.
Псков отмечает День города.
Псков отмечает День города.
Псков отмечает День города.
Псков отмечает День города.
Псков отмечает День города.
Псков отмечает День города.
Псков отмечает День города.
Псков отмечает День города.
Псков отмечает День города.
Псков отмечает День города.
Псков отмечает День города.
Псков отмечает День города.
Псков отмечает День города.
Псков отмечает День города.
Псков отмечает День города.
Псков отмечает День города.
Псков отмечает День города.
Псков отмечает День города.
Псков отмечает День города.
Псков отмечает День города.
Псков отмечает День города.
Псков отмечает День города.
Псков отмечает День города.
Псков отмечает День города.
Псков отмечает День города.
Псков отмечает День города.

1 видео

«Лесная фея». Модная революция. Выпуск от 10 июля 2019 года

91 фото

Жители Идрицы отмечают 75-летие освобождения поселка от фашистов

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Псковских молодоженов ждет отремонтированный Дворец бракосочетаний

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Встреча ветеранов войны на Кургане Дружбы
20 июля 17:28

Псковичи отмечают 75-ю годовщину освобождения города от немецко-фашистских захватчиков и 1116-летие первого упоминания Пскова в летописи. Жителей и гостей города ждут концерты, квесты, фестивали, фейерверк.



Автор: Андрей Степанов
Псков отмечает День города.
Псков отмечает День города.
Псков отмечает День города.
Псков отмечает День города.
Псков отмечает День города.
Псков отмечает День города.
Псков отмечает День города.
Псков отмечает День города.
Псков отмечает День города.
Псков отмечает День города.
Псков отмечает День города.
Псков отмечает День города.
Псков отмечает День города.
Псков отмечает День города.
Псков отмечает День города.
Псков отмечает День города.
Псков отмечает День города.
Псков отмечает День города.
Псков отмечает День города.
Псков отмечает День города.
Псков отмечает День города.
Псков отмечает День города.
Псков отмечает День города.
Псков отмечает День города.
Псков отмечает День города.
Псков отмечает День города.
Псков отмечает День города.
Псков отмечает День города.
Псков отмечает День города.
Псков отмечает День города.
Псков отмечает День города.
Псков отмечает День города.
Псков отмечает День города.
Псков отмечает День города.
Псков отмечает День города.
Псков отмечает День города.
Псков отмечает День города.
Псков отмечает День города.
Псков отмечает День города.
Псков отмечает День города.
Псков отмечает День города.
Псков отмечает День города.
Псков отмечает День города.
Псков отмечает День города.
Псков отмечает День города.
Псков отмечает День города.
Псков отмечает День города.
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