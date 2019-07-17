Псков отмечает День города.

«Лесная фея». Модная революция. Выпуск от 10 июля 2019 года

20 июля 17:28

Псковичи отмечают 75-ю годовщину освобождения города от немецко-фашистских захватчиков и 1116-летие первого упоминания Пскова в летописи. Жителей и гостей города ждут концерты, квесты, фестивали, фейерверк.