МЕДИА

 Церемония закрытия Международных Ганзейских дней в Пскове
Церемония закрытия Международных Ганзейских дней в Пскове
Церемония закрытия Международных Ганзейских дней в Пскове
Церемония закрытия Международных Ганзейских дней в Пскове
Церемония закрытия Международных Ганзейских дней в Пскове
Церемония закрытия Международных Ганзейских дней в Пскове
Церемония закрытия Международных Ганзейских дней в Пскове
Церемония закрытия Международных Ганзейских дней в Пскове
Церемония закрытия Международных Ганзейских дней в Пскове
Церемония закрытия Международных Ганзейских дней в Пскове
Церемония закрытия Международных Ганзейских дней в Пскове
Церемония закрытия Международных Ганзейских дней в Пскове
Церемония закрытия Международных Ганзейских дней в Пскове
Церемония закрытия Международных Ганзейских дней в Пскове
Церемония закрытия Международных Ганзейских дней в Пскове
Церемония закрытия Международных Ганзейских дней в Пскове
Церемония закрытия Международных Ганзейских дней в Пскове
Церемония закрытия Международных Ганзейских дней в Пскове
Церемония закрытия Международных Ганзейских дней в Пскове
Церемония закрытия Международных Ганзейских дней в Пскове
Церемония закрытия Международных Ганзейских дней в Пскове
Церемония закрытия Международных Ганзейских дней в Пскове
Церемония закрытия Международных Ганзейских дней в Пскове
Церемония закрытия Международных Ганзейских дней в Пскове
Церемония закрытия Международных Ганзейских дней в Пскове
Церемония закрытия Международных Ганзейских дней в Пскове
Церемония закрытия Международных Ганзейских дней в Пскове
Церемония закрытия Международных Ганзейских дней в Пскове
Церемония закрытия Международных Ганзейских дней в Пскове
Церемония закрытия Международных Ганзейских дней в Пскове
Церемония закрытия Международных Ганзейских дней в Пскове
Церемония закрытия Международных Ганзейских дней в Пскове
Церемония закрытия Международных Ганзейских дней в Пскове
Церемония закрытия Международных Ганзейских дней в Пскове
Церемония закрытия Международных Ганзейских дней в Пскове
Церемония закрытия Международных Ганзейских дней в Пскове
Церемония закрытия Международных Ганзейских дней в Пскове
Церемония закрытия Международных Ганзейских дней в Пскове
Церемония закрытия Международных Ганзейских дней в Пскове
Церемония закрытия Международных Ганзейских дней в Пскове
Церемония закрытия Международных Ганзейских дней в Пскове
Церемония закрытия Международных Ганзейских дней в Пскове
Церемония закрытия Международных Ганзейских дней в Пскове
Церемония закрытия Международных Ганзейских дней в Пскове
Церемония закрытия Международных Ганзейских дней в Пскове
Церемония закрытия Международных Ганзейских дней в Пскове
Церемония закрытия Международных Ганзейских дней в Пскове
Церемония закрытия Международных Ганзейских дней в Пскове
Церемония закрытия Международных Ганзейских дней в Пскове
Церемония закрытия Международных Ганзейских дней в Пскове
Церемония закрытия Международных Ганзейских дней в Пскове
Церемония закрытия Международных Ганзейских дней в Пскове
Церемония закрытия Международных Ганзейских дней в Пскове
Церемония закрытия Международных Ганзейских дней в Пскове
Церемония закрытия Международных Ганзейских дней в Пскове
Церемония закрытия Международных Ганзейских дней в Пскове
Церемония закрытия Международных Ганзейских дней в Пскове
Церемония закрытия Международных Ганзейских дней в Пскове
Церемония закрытия Международных Ганзейских дней в Пскове
Церемония закрытия Международных Ганзейских дней в Пскове
Церемония закрытия Международных Ганзейских дней в Пскове
Церемония закрытия Международных Ганзейских дней в Пскове
Церемония закрытия Международных Ганзейских дней в Пскове
Церемония закрытия Международных Ганзейских дней в Пскове
Церемония закрытия Международных Ганзейских дней в Пскове
Церемония закрытия Международных Ганзейских дней в Пскове
Церемония закрытия Международных Ганзейских дней в Пскове
Церемония закрытия Международных Ганзейских дней в Пскове
Церемония закрытия Международных Ганзейских дней в Пскове
Церемония закрытия Международных Ганзейских дней в Пскове
Церемония закрытия Международных Ганзейских дней в Пскове
Церемония закрытия Международных Ганзейских дней в Пскове
Церемония закрытия Международных Ганзейских дней в Пскове
Церемония закрытия Международных Ганзейских дней в Пскове
Церемония закрытия Международных Ганзейских дней в Пскове
Церемония закрытия Международных Ганзейских дней в Пскове
Церемония закрытия Международных Ганзейских дней в Пскове
Церемония закрытия Международных Ганзейских дней в Пскове
Церемония закрытия Международных Ганзейских дней в Пскове
Церемония закрытия Международных Ганзейских дней в Пскове
Церемония закрытия Международных Ганзейских дней в Пскове
Церемония закрытия Международных Ганзейских дней в Пскове
Церемония закрытия Международных Ганзейских дней в Пскове
Церемония закрытия Международных Ганзейских дней в Пскове
Церемония закрытия Международных Ганзейских дней в Пскове
Церемония закрытия Международных Ганзейских дней в Пскове
Церемония закрытия Международных Ганзейских дней в Пскове
Церемония закрытия Международных Ганзейских дней в Пскове
Церемония закрытия Международных Ганзейских дней в Пскове
Церемония закрытия Международных Ганзейских дней в Пскове
Церемония закрытия Международных Ганзейских дней в Пскове
Церемония закрытия Международных Ганзейских дней в Пскове
Церемония закрытия Международных Ганзейских дней в Пскове

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Средневековье захватывает Псков.

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30 июня 18:58

70 тысяч человек посетили Псков в дни 39-х Международных Ганзейских дней Нового времени. В Пскове побывали 89 делегаций со всей Европы. Псков стал вторым российским городом, который принял на своей земле этот международный праздник.



Автор: Андрей Степанов
Церемония закрытия Международных Ганзейских дней в Пскове
Церемония закрытия Международных Ганзейских дней в Пскове
Церемония закрытия Международных Ганзейских дней в Пскове
Церемония закрытия Международных Ганзейских дней в Пскове
Церемония закрытия Международных Ганзейских дней в Пскове
Церемония закрытия Международных Ганзейских дней в Пскове
Церемония закрытия Международных Ганзейских дней в Пскове
Церемония закрытия Международных Ганзейских дней в Пскове
Церемония закрытия Международных Ганзейских дней в Пскове
Церемония закрытия Международных Ганзейских дней в Пскове
Церемония закрытия Международных Ганзейских дней в Пскове
Церемония закрытия Международных Ганзейских дней в Пскове
Церемония закрытия Международных Ганзейских дней в Пскове
Церемония закрытия Международных Ганзейских дней в Пскове
Церемония закрытия Международных Ганзейских дней в Пскове
Церемония закрытия Международных Ганзейских дней в Пскове
Церемония закрытия Международных Ганзейских дней в Пскове
Церемония закрытия Международных Ганзейских дней в Пскове
Церемония закрытия Международных Ганзейских дней в Пскове
Церемония закрытия Международных Ганзейских дней в Пскове
Церемония закрытия Международных Ганзейских дней в Пскове
Церемония закрытия Международных Ганзейских дней в Пскове
Церемония закрытия Международных Ганзейских дней в Пскове
Церемония закрытия Международных Ганзейских дней в Пскове
Церемония закрытия Международных Ганзейских дней в Пскове
Церемония закрытия Международных Ганзейских дней в Пскове
Церемония закрытия Международных Ганзейских дней в Пскове
Церемония закрытия Международных Ганзейских дней в Пскове
Церемония закрытия Международных Ганзейских дней в Пскове
Церемония закрытия Международных Ганзейских дней в Пскове
Церемония закрытия Международных Ганзейских дней в Пскове
Церемония закрытия Международных Ганзейских дней в Пскове
Церемония закрытия Международных Ганзейских дней в Пскове
Церемония закрытия Международных Ганзейских дней в Пскове
Церемония закрытия Международных Ганзейских дней в Пскове
Церемония закрытия Международных Ганзейских дней в Пскове
Церемония закрытия Международных Ганзейских дней в Пскове
Церемония закрытия Международных Ганзейских дней в Пскове
Церемония закрытия Международных Ганзейских дней в Пскове
Церемония закрытия Международных Ганзейских дней в Пскове
Церемония закрытия Международных Ганзейских дней в Пскове
Церемония закрытия Международных Ганзейских дней в Пскове
Церемония закрытия Международных Ганзейских дней в Пскове
Церемония закрытия Международных Ганзейских дней в Пскове
Церемония закрытия Международных Ганзейских дней в Пскове
Церемония закрытия Международных Ганзейских дней в Пскове
Церемония закрытия Международных Ганзейских дней в Пскове
Церемония закрытия Международных Ганзейских дней в Пскове
Церемония закрытия Международных Ганзейских дней в Пскове
Церемония закрытия Международных Ганзейских дней в Пскове
Церемония закрытия Международных Ганзейских дней в Пскове
Церемония закрытия Международных Ганзейских дней в Пскове
Церемония закрытия Международных Ганзейских дней в Пскове
Церемония закрытия Международных Ганзейских дней в Пскове
Церемония закрытия Международных Ганзейских дней в Пскове
Церемония закрытия Международных Ганзейских дней в Пскове
Церемония закрытия Международных Ганзейских дней в Пскове
Церемония закрытия Международных Ганзейских дней в Пскове
Церемония закрытия Международных Ганзейских дней в Пскове
Церемония закрытия Международных Ганзейских дней в Пскове
Церемония закрытия Международных Ганзейских дней в Пскове
Церемония закрытия Международных Ганзейских дней в Пскове
Церемония закрытия Международных Ганзейских дней в Пскове
Церемония закрытия Международных Ганзейских дней в Пскове
Церемония закрытия Международных Ганзейских дней в Пскове
Церемония закрытия Международных Ганзейских дней в Пскове
Церемония закрытия Международных Ганзейских дней в Пскове
Церемония закрытия Международных Ганзейских дней в Пскове
Церемония закрытия Международных Ганзейских дней в Пскове
Церемония закрытия Международных Ганзейских дней в Пскове
Церемония закрытия Международных Ганзейских дней в Пскове
Церемония закрытия Международных Ганзейских дней в Пскове
Церемония закрытия Международных Ганзейских дней в Пскове
Церемония закрытия Международных Ганзейских дней в Пскове
Церемония закрытия Международных Ганзейских дней в Пскове
Церемония закрытия Международных Ганзейских дней в Пскове
Церемония закрытия Международных Ганзейских дней в Пскове
Церемония закрытия Международных Ганзейских дней в Пскове
Церемония закрытия Международных Ганзейских дней в Пскове
Церемония закрытия Международных Ганзейских дней в Пскове
Церемония закрытия Международных Ганзейских дней в Пскове
Церемония закрытия Международных Ганзейских дней в Пскове
Церемония закрытия Международных Ганзейских дней в Пскове
Церемония закрытия Международных Ганзейских дней в Пскове
Церемония закрытия Международных Ганзейских дней в Пскове
Церемония закрытия Международных Ганзейских дней в Пскове
Церемония закрытия Международных Ганзейских дней в Пскове
Церемония закрытия Международных Ганзейских дней в Пскове
Церемония закрытия Международных Ганзейских дней в Пскове
Церемония закрытия Международных Ганзейских дней в Пскове
Церемония закрытия Международных Ганзейских дней в Пскове
Церемония закрытия Международных Ганзейских дней в Пскове
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