Лучшие находки псковских археологов 2018 года

15 августа в День археолога в Археологическом центре Псковской области открылась выставка-обзор археологических находок из раскопок в Пскове и Псковской области. Сотрудники Археологического центра рассказали о наиболее ценных находках, среди которых клад серебряных монет первой половины XVIII века, обнаруженный в ходе раскопок на улице Леона Поземского, золотой венец, найденный во время раскопок на улице Свердлова, а также многочисленные стеклянные бусы, бисер и наконечники стрел – итоги работы археологической экспедиции на торгово-ремесленном поселении эпохи викингов на юге Псковской области у дер. Горожане Новосокольнического района.