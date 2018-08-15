МЕДИА

 Новейшие технологии используют при реставрации башен и стен Псковского кремля

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Почти целый год стены и башни Варлаамовского угла в Пскове закрыты от взора псковичей и гостей города плотной зеленой сеткой. За ограждением ведутся масштабные реставрационные работы сразу на нескольких объектах.



Автор: Андрей Степанов
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