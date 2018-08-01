Стеклянная башня на скале

По его словам, никакой автоматики не используется, но задействовано большое количество специалистов — на площадке трудится порядка 100 каменщиков.

Весь камень был вычищен и вычинен. Швы обработаны, старые, цементосодержащие, удалены. Новая кладка выглядит совсем иначе, но специалисты отмечают, что это еще не окончательный вариант.

— Хочется, чтобы работа понравилась и горожанам, и туристам. Это уникальный музейный объект, и Псков должен им гордиться.

Кроме того, на объекте работает инженерная группа и даже водолазы. Последние проводят кабель по дну реки от Плоской до Высокой башни — для того чтобы обеспечить электропитание обеих башен.

— Все работы мы ведем под контролем не только в соответствии с проектно-сметной документацией, которая, может быть, по ходу производства работ корректируется с точки зрения соответствия ее историческим документам и требованиям, предъявляемым пользователями.