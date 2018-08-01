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Общество

Стеклянная башня на скале

Кладку крепостной стены Варлаамовского угла делают из местного известняка и вручную, а одна из башен будет из стекла и металла

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Светлана Синцова
1 августа 2018 года, 10:18
Фото: Андрей Степанов
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Почти целый год стены и башни Варлаамовского угла в Пскове закрыты от взора псковичей и гостей города плотной зеленой сеткой. За ограждением ведутся масштабные реставрационные работы сразу на нескольких объектах. Реставраторы восстанавливают все три башни северной части Окольного города, а также участок крепостной стены от Высокой до Варлаамовской наугольной башни.

Журналисты «Псковской правды» побывали на объекте и узнали, что в настоящий момент происходит на строительной площадке и каким исторический памятник увидят псковичи к Ганзейским дням — по плану проект должен быть завершен в июне следующего года.

Мы появились на объекте практически год назад, в июле 2017 года. За 12 месяцев вы сами видите, какой объем работ уже проделан. И примерно такой же объем работ еще предстоит сделать.

Максим Чернов, руководитель проекта АО «Ренессанс-Реставрация»
По его словам, работа по проекту началась с организации строительной площадки и выставления лесов. Затем реставраторы приступили к расчистке прясла стены Высокой башни, Варлаамовского угла и Плоской башни. Стены как изнутри, так и снаружи были расчищены от плесени, грибка и других наслоений. Также были выполнены работы по демонтажу старых шатров на Плоской и Высокой башнях. В настоящее время завершаются работы по вычинке (реставрации) каменной кладки. И уже строители приступили к работам по возведению шатра над пряслом стены.


Фото Андрея Степанова

Фото Андрея Степанова

Больше фото смотрите в специальном фоторепортаже.


— Бригада, которая выполняет работы по дереву, — одна из самых сильных в России. Это поморская школа плотников, специалисты, которые имеют колоссальный опыт за своими плечами. Они видели немало объектов деревянного зодчества, в том числе выполняли работы в музее «Витославлицы» под Новгородом.

Каменщики на объекте не менее опытные. За их плечами — реставрационные работы в Новгородском кремле и даже в Москве.

— Мы следуем традициям предков, которые строили фортификационные сооружения из местного камня. Спустя века мы делаем то же самое. Добывается камень в местных карьерах, привозится сюда, ручным способом обрабатывается и руками в те или иные зоны укладывается, — сообщает Максим Чернов.

Над первым ярусом Варлаамовской башни скоро возведут стеклянный фасад.
Фото Андрея Степанова

Фото Андрея Степанова

Фото Андрея Степанова

Фото Андрея Степанова

Фото Андрея Степанова

Больше фото смотрите в специальном фоторепортаже.


По его словам, никакой автоматики не используется, но задействовано большое количество специалистов — на площадке трудится порядка 100 каменщиков.

Весь камень был вычищен и вычинен. Швы обработаны, старые, цементосодержащие, удалены. Новая кладка выглядит совсем иначе, но специалисты отмечают, что это еще не окончательный вариант.

— Хочется, чтобы работа понравилась и горожанам, и туристам. Это уникальный музейный объект, и Псков должен им гордиться.

Кроме того, на объекте работает инженерная группа и даже водолазы. Последние проводят кабель по дну реки от Плоской до Высокой башни — для того чтобы обеспечить электропитание обеих башен.

— Все работы мы ведем под контролем не только в соответствии с проектно-сметной документацией, которая, может быть, по ходу производства работ корректируется с точки зрения соответствия ее историческим документам и требованиям, предъявляемым пользователями.

Кладку стены реставраторы делают вручную, обтачивая каждый камень.
Фото Андрея Степанова

Фото Андрея Степанова

Фото Андрея Степанова

Фото Андрея Степанова

Фото Андрея Степанова

Больше фото смотрите в специальном фоторепортаже.


После того как объект освободят от лесов и защитной сетки, наверное, больше всего поразит горожан Варлаамовская наугольная башня. Накануне реставрационных работ здесь совместно с археологами были проведены раскопки.

— Были обнаружены древние фундаменты, — настоящие, то, на чем стоит башня. И теперь там ведутся активные каменные кладочные работы, — поясняет Максим Чернов.

Башня вмонтирована в скалу. Она стоит на плите из известняка. Поэтому кладку выполняют тоже из этого материала. Кроме того, строители расчистят территорию вокруг башни, чтобы основание сооружения было видно со стороны реки Великой.

Часть стены, где подлинную кладку восстановить невозможно, будет выполнена из металлоконструкции со стеклом. Это так называемое планарное остекление — красивый и надежный способ возведения фасада. Возможно, для удобства туристов и музейных работников стекло будет тонированным. Сейчас остов, на который будут крепиться «стеклянные стены», почти закончен.

После завершения работ туристы смогут подниматься на крепостную стену и в башни. Музейные объекты будут доступны и для маломобильных групп. В Высокой башне разместят экспонаты на темы «Оборона Пскова от войска Густава Адольфа в 1615 году» и «Псков в годы Северной войны». В Варлаамовской башне тоже планировалось сделать экспозицию. Но частично восстановленная башня диаметром пять метров с кладкой из известняка и стеклянным фасадом и так станет уникальным объектом для показа.

Сергей Сарченков, директор Псковского музея-заповедника

КСТАТИ

Работы по реставрации и приспособлению памятников выполняют специалисты АО «Ренессанс-Реставрация» из Санкт-Петербурга. Музеефикацией занимается Псковский музей-заповедник.

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