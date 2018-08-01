Стеклянная башня на скале

Почти целый год стены и башни Варлаамовского угла в Пскове закрыты от взора псковичей и гостей города плотной зеленой сеткой. За ограждением ведутся масштабные реставрационные работы сразу на нескольких объектах. Реставраторы восстанавливают все три башни северной части Окольного города, а также участок крепостной стены от Высокой до Варлаамовской наугольной башни.
Журналисты «Псковской правды» побывали на объекте и узнали, что в настоящий момент происходит на строительной площадке и каким исторический памятник увидят псковичи к Ганзейским дням — по плану проект должен быть завершен в июне следующего года.