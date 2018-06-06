Где псковичи хоронят домашних животных

«Бой с Чемпионом» в Пскове: как это было

Все, кто заводит собак, кошек или хомячков, неизбежно сталкиваются с ситуацией, когда питомца приходится хоронить. И если вы проводили обряд погребения своего любимца самостоятельно, то, скорее всего, стали нарушителем закона.