Где псковичи хоронят домашних животных

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Все, кто заводит собак, кошек или хомячков, неизбежно сталкиваются с ситуацией, когда питомца приходится хоронить. И если вы проводили обряд погребения своего любимца самостоятельно, то, скорее всего, стали нарушителем закона.



Автор: Андрей Степанов
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