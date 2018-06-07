Кладбище домашних животных

Все, кто заводит собак, кошек или хомячков, неизбежно сталкиваются с ситуацией, когда питомца приходится хоронить. И если вы проводили обряд погребения своего любимца самостоятельно, то, скорее всего, стали нарушителем закона.
Как правило, деревенские жители или владельцы дачных участков решают проблему просто: закапывают трупик под ближайшим кустом. А что делать жителям городских многоэтажек, не зарывать же в самом деле пушистого друга под покровом ночи в детской песочнице или на клумбе? Хотя и такие случаи, как свидетельствует стихийный опрос, проведенный среди коллег и знакомых, встречались. Сотрудники водоканала рассказывали, что среди мусора, который псковичи выкидывают в канализацию, попадались и мертвые новорожденные щенки.
Несколько лет назад наша газета рассказывала о том, как экскаваторщик в Бежаницах наткнулся на свалке на мертвого питона. То ли заезжие гастролеры выкинули сдохшего кормильца, то ли у кого-то из местных жителей был такой экзотический домашний любимец.
К чести псковичей стоит сказать, что в мусорные баки своих животных они выкидывают крайне редко.
— За последние два года был всего один случай, когда в мусорном баке мы обнаружили труп кошки, — сказал директор ООО «АСПО» Андрей Лукьянов. — В таких случаях мы обращаемся в управляющие компании, поскольку трупы животных мы не вывозим.
В окрестностях Пскова обнаружилось сразу два стихийных кладбища домашних животных: в Овсище, под высоковольтной линией, и в Корытово. Импровизированные могилки заботливо огорожены камешками, кое-где лежат живые цветы, а на нескольких есть настоящие надгробия из гранита с портретами любимцев и трогательными надписями в адрес Барсиков и Пушинок.
Разумеется, эти кладбища незаконны. И городские службы в любое время могут сравнять их с землей, если не найдут дел поважнее. С точки зрения закона все, кто зарыл труп любимого Барсика хоть на своем дачном участке, хоть в лесу под елочкой, — нарушители. И им грозят штрафы от 4 до 5 тысяч рублей.
Могилы домашних животных иногда не отличаются от человеческих.
Фото Андрея Степанова
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КСТАТИ
Сжигать трупы животных гражданам РФ велит документ под названием «Ветеринарно-санитарные правила сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов». Там четко прописан весь регламент процедуры.
Правда, в областном управлении ветеринарии не смогли припомнить случаев, когда бы штрафовали владельцев собак или кошек. Прецеденты были в отношении хозяев сельскохозяйственных животных: кур, коз, свиней. Да и таких случаев немного.
Единственный законный способ расстаться с трупом любимца — отправиться на областную станцию по борьбе с болезнями с животных. Там сделают вскрытие, выпишут справку и отправят на завод по утилизации биологических отходов ООО «ВетСанЭкология», который находится на 23-м км Гдовского шоссе, в деревне Елизарово.
— Вскрытие необходимо, чтобы исключить инфекционные заболевания, которые могут угрожать жизни и здоровью людей, — пояснил «Псковской правде» начальник Псковской городской станции по борьбе с болезнями животных Константин Смирнов.
За вскрытие с оформлением акта нужно будет заплатить 580 рублей, за выписку ветеринарного документа, без которого вас не примут на заводе, еще 400.
Чтобы решить проблему, новые законы не нужны, считает соучредитель автономной некоммерческой зоозащитной организации «Шанс» Мария Величко.
Можно горько оплакивать и попугая.
Фото Андрея Степанова
— Нужен частный крематорий, где при желании хозяев могли бы выдавать урны с прахом животных,— говорит Мария. — Однако человеку, решившему организовать такой бизнес, предстоит пройти сложную процедуру согласований с городскими властями. К земельному участку, где будет расположен такой крематорий, много санитарных требований, вероятно, поэтому до сих пор и не нашлось желающих. И даже маленький передвижной крематорий стоит больше миллиона рублей. А еще придется тратить деньги на его обслуживание.
Многие моменты, связанные с содержанием домашних животных, в нашей стране не отрегулированы, считают зоозащитники. И есть вопросы поактуальнее их смерти. Собак тоже положено выгуливать в строго отведенных местах. Но много ли таких территорий в Пскове?
В больших городах есть крематории для домашних животных. Ближайший к нам отыскался в Санкт-Петербурге. Цены на кремацию там от 1 до 6 тысяч рублей, зависят от веса животного и особенностей церемонии. По желанию можно заказать фото- и видеосъемку процедуры. Также в Северной столице нашлось и кладбище для домашних животных, где можно захоронить урну с прахом и заказать надгробие.