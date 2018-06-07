Кладбище домашних животных

Все, кто заводит собак, кошек или хомячков, неизбежно сталкиваются с ситуацией, когда питомца приходится хоронить. И если вы проводили обряд погребения своего любимца самостоятельно, то, скорее всего, стали нарушителем закона.

Как правило, деревенские жители или владельцы дачных участков решают проблему просто: закапывают трупик под ближайшим кустом. А что делать жителям городских многоэтажек, не зарывать же в самом деле пушистого друга под покровом ночи в детской песочнице или на клумбе? Хотя и такие случаи, как свидетельствует стихийный опрос, проведенный среди коллег и знакомых, встречались. Сотрудники водоканала рассказывали, что среди мусора, который псковичи выкидывают в канализацию, попадались и мертвые новорожденные щенки.

Несколько лет назад наша газета рассказывала о том, как экскаваторщик в Бежаницах наткнулся на свалке на мертвого питона. То ли заезжие гастролеры выкинули сдохшего кормильца, то ли у кого-то из местных жителей был такой экзотический домашний любимец.

К чести псковичей стоит сказать, что в мусорные баки своих животных они выкидывают крайне редко.

— За последние два года был всего один случай, когда в мусорном баке мы обнаружили труп кошки, — сказал директор ООО «АСПО» Андрей Лукьянов. — В таких случаях мы обращаемся в управляющие компании, поскольку трупы животных мы не вывозим.