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Общество

Кладбище домашних животных

Где похоронить четвероногого любимца

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Наталья Баранова
7 июня 2018 года, 10:54
Фото: Андрей Степанов
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Все, кто заводит собак, кошек или хомячков, неизбежно сталкиваются с ситуацией, когда питомца приходится хоронить. И если вы проводили обряд погребения своего любимца самостоятельно, то, скорее всего, стали нарушителем закона.

Как правило, деревенские жители или владельцы дачных участков решают проблему просто: закапывают трупик под ближайшим кустом. А что делать жителям городских многоэтажек, не зарывать же в самом деле пушистого друга под покровом ночи в детской песочнице или на клумбе? Хотя и такие случаи, как свидетельствует стихийный опрос, проведенный среди коллег и знакомых, встречались. Сотрудники водоканала рассказывали, что среди мусора, который псковичи выкидывают в канализацию, попадались и мертвые новорожденные щенки.

Несколько лет назад наша газета рассказывала о том, как экскаваторщик в Бежаницах наткнулся на свалке на мертвого питона. То ли заезжие гастролеры выкинули сдохшего кормильца, то ли у кого-то из местных жителей был такой экзотический домашний любимец.

К чести псковичей стоит сказать, что в мусорные баки своих животных они выкидывают крайне редко.

— За последние два года был всего один случай, когда в мусорном баке мы обнаружили труп кошки, — сказал директор ООО «АСПО» Андрей Лукьянов. — В таких случаях мы обращаемся в управляющие компании, поскольку трупы животных мы не вывозим.

БАРСИКУ С ЛЮБОВЬЮ

В окрестностях Пскова обнаружилось сразу два стихийных кладбища домашних животных: в Овсище, под высоковольтной линией, и в Корытово. Импровизированные могилки заботливо огорожены камешками, кое-где лежат живые цветы, а на нескольких есть настоящие надгробия из гранита с портретами любимцев и трогательными надписями в адрес Барсиков и Пушинок.

Разумеется, эти кладбища незаконны. И городские службы в любое время могут сравнять их с землей, если не найдут дел поважнее. С точки зрения закона все, кто зарыл труп любимого Барсика хоть на своем дачном участке, хоть в лесу под елочкой, — нарушители. И им грозят штрафы от 4 до 5 тысяч рублей.

Могилы домашних животных иногда не отличаются от человеческих.
Фото Андрея Степанова

Больше фотографий с кладбища смотрите на нашем сайте в разделе «Фоторепортажи».


КСТАТИ

Сжигать трупы животных гражданам РФ велит документ под названием «Ветеринарно-санитарные правила сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов». Там четко прописан весь регламент процедуры.

Правда, в областном управлении ветеринарии не смогли припомнить случаев, когда бы штрафовали владельцев собак или кошек. Прецеденты были в отношении хозяев сельскохозяйственных животных: кур, коз, свиней. Да и таких случаев немного.

Единственный законный способ расстаться с трупом любимца — отправиться на областную станцию по борьбе с болезнями с животных. Там сделают вскрытие, выпишут справку и отправят на завод по утилизации биологических отходов ООО «ВетСан­Экология», который находится на 23-м км Гдовского шоссе, в деревне Елизарово.

— Вскрытие необходимо, чтобы исключить инфекционные заболевания, которые могут угрожать жизни и здоровью людей, — пояснил «Псковской правде» начальник Псковской городской станции по борьбе с болезнями животных Константин Смирнов.

За вскрытие с оформлением акта нужно будет заплатить 580 рублей, за выписку ветеринарного документа, без которого вас не примут на заводе, еще 400.

Можно горько оплакивать и попугая.
Фото Андрея Степанова

ПОАКТУАЛЬНЕЕ СМЕРТИ

Чтобы решить проблему, новые законы не нужны, считает соучредитель автономной некоммерческой зоозащитной организации «Шанс» Мария Величко.

— Нужен частный крематорий, где при желании хозяев могли бы выдавать урны с прахом животных,— говорит Мария. — Однако человеку, решившему организовать такой бизнес, предстоит пройти сложную процедуру согласований с городскими властями. К земельному участку, где будет расположен такой крематорий, много санитарных требований, вероятно, поэтому до сих пор и не нашлось желающих. И даже маленький передвижной крематорий стоит больше миллиона рублей. А еще придется тратить деньги на его обслуживание.

Многие моменты, связанные с содержанием домашних животных, в нашей стране не отрегулированы, считают зоозащитники. И есть вопросы поактуальнее их смерти. Собак тоже положено выгуливать в строго отведенных местах. Но много ли таких территорий в Пскове?

В больших городах есть крематории для домашних животных. Ближайший к нам отыскался в Санкт-Петербурге. Цены на кремацию там от 1 до 6 тысяч рублей, зависят от веса животного и особенностей церемонии. По желанию можно заказать фото- и видеосъемку процедуры. Также в Северной столице нашлось и кладбище для домашних животных, где можно захоронить урну с прахом и заказать надгробие. 

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