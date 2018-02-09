Полный кавалер № 38

До недавнего времени считалось, что в период Великой Отечественной войны полными кавалерами ордена Славы стали 37 уроженцев Псковской области. Однако оказалось, что этот счет неполный. В ходе работы над проектом «Солдаты Победы» выявлен еще один наш земляк, ставший 38-м полным кавалером этого почетного солдатского ордена. Это выяснилось в ходе работы над проектом «Солдаты Победы», рассказывающим об уроженцах Псковской области, вернувшихся с войны. К выходу в свет уже готовится четвертый том книги. Зовут 38-го полного кавалера ордена Славы Фома Алексеевич Бураков. Надо заметить, что сведения о нем включены в первый том биографического словаря «Полные кавалеры ордена Славы», изданного Министерством обороны в 2010 году. Но значится он уроженцем деревни Фролово Калязинского района Тверской области. К сожалению, ни в одном издании не удалось разыскать его фотографию. При подготовке собственного материала из архива мы получили фотографию Фомы Буракова, которая публикуется впервые именно в «Псковской правде».

В период сбора материалов для невельского тома «Солдаты Победы» руководитель рабочей группы Ольга Кобзева обнаружила небольшую заметку в районной газете, в которой сообщалось, что Фома Бураков — наш земляк. Так где же истина? В поиск включилась областная рабочая группа. Изучая наградные листы Буракова, нам удалось обнаружить сведения о том, что он был членом ВКП(б), и номер его партийного билета. С запросом обратились в Москву, в Российский государственный архив социально-политической истории. И вот в июле 2017 года мы получили документы, подтвердившие предположение о том, что Фома Бураков — наш земляк. Да, он действительно уроженец деревни Фролово, но не Калязинского района, а Леховского сельсовета Невельского района Калининской (ныне Псковской) области. Он родился в 1913 году, русский, в 1928 году в деревне Фролово окончил 4 класса начальной школы. Родители его были крестьянами-середняками, в 1931 году вступили в колхоз. Деревня Фролово сохранилась и поныне, она находится в 30 километрах он райцентра, недалеко от Лехово, рядом с шоссе Невель — Усвяты. Судьба Фомы Алексеевича сложилась совсем непросто. В 1931 году он уехал в Ленинград, работал на заводе «Прогресс». В 1935 году был призван в Красную Армию, служил на Дальнем Востоке в железнодорожном полку в должности кладовщика. Уволившись в запас в январе 1937 года, устроился заведующим складом в «Дальстройснабе». Через два года вернулся в Ленинград, на свой завод, а с января 1940 года — вновь во Владивосток, в Главхлебопекарне № 7 стал работать заведующим пекарней. На этот раз в должности «ходил» недолго — в 1941 году был привлечен к уголовной ответственности, приговорен к трем годам лишения свободы. Наказание отбывал в лагере заключенных в Советской гавани Дальневосточного края. А в мае 1943 года призван Владивостокским РВК в Красную Армию, направлен рядовым на Центральный фронт, в 249-й стрелковый полк 81-й стрелковой дивизии. В августе ранен.