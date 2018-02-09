Полный кавалер № 38

До недавнего времени считалось, что в период Великой Отечественной войны полными кавалерами ордена Славы стали 37 уроженцев Псковской области. Однако оказалось, что этот счет неполный. В ходе работы над проектом «Солдаты Победы» выявлен еще один наш земляк, ставший 38-м полным кавалером этого почетного солдатского ордена. Это выяснилось в ходе работы над проектом «Солдаты Победы», рассказывающим об уроженцах Псковской области, вернувшихся с войны. К выходу в свет уже готовится четвертый том книги.
Зовут 38-го полного кавалера ордена Славы Фома Алексеевич Бураков. Надо заметить, что сведения о нем включены в первый том биографического словаря «Полные кавалеры ордена Славы», изданного Министерством обороны в 2010 году. Но значится он уроженцем деревни Фролово Калязинского района Тверской области. К сожалению, ни в одном издании не удалось разыскать его фотографию. При подготовке собственного материала из архива мы получили фотографию Фомы Буракова, которая публикуется впервые именно в «Псковской правде».
В период сбора материалов для невельского тома «Солдаты Победы» руководитель рабочей группы Ольга Кобзева обнаружила небольшую заметку в районной газете, в которой сообщалось, что Фома Бураков — наш земляк. Так где же истина? В поиск включилась областная рабочая группа.
Фома Бураков, 1944 год.
Фото из партийных документов
Изучая наградные листы Буракова, нам удалось обнаружить сведения о том, что он был членом ВКП(б), и номер его партийного билета. С запросом обратились в Москву, в Российский государственный архив социально-политической истории. И вот в июле 2017 года мы получили документы, подтвердившие предположение о том, что Фома Бураков — наш земляк.
Да, он действительно уроженец деревни Фролово, но не Калязинского района, а Леховского сельсовета Невельского района Калининской (ныне Псковской) области. Он родился в 1913 году, русский, в 1928 году в деревне Фролово окончил 4 класса начальной школы. Родители его были крестьянами-середняками, в 1931 году вступили в колхоз. Деревня Фролово сохранилась и поныне, она находится в 30 километрах он райцентра, недалеко от Лехово, рядом с шоссе Невель — Усвяты.
Судьба Фомы Алексеевича сложилась совсем непросто. В 1931 году он уехал в Ленинград, работал на заводе «Прогресс». В 1935 году был призван в Красную Армию, служил на Дальнем Востоке в железнодорожном полку в должности кладовщика. Уволившись в запас в январе 1937 года, устроился заведующим складом в «Дальстройснабе». Через два года вернулся в Ленинград, на свой завод, а с января 1940 года — вновь во Владивосток, в Главхлебопекарне № 7 стал работать заведующим пекарней.
На этот раз в должности «ходил» недолго — в 1941 году был привлечен к уголовной ответственности, приговорен к трем годам лишения свободы. Наказание отбывал в лагере заключенных в Советской гавани Дальневосточного края. А в мае 1943 года призван Владивостокским РВК в Красную Армию, направлен рядовым на Центральный фронт, в 249-й стрелковый полк 81-й стрелковой дивизии. В августе ранен.
После излечения в госпитале — снова фронт, 1-й Белорусский. С сентября 1943 по февраль 1944 года был курсантом 222-го армейского запасного стрелкового полка, а затем продолжил службу сапером, командиром отделения в 43-м отдельном саперном батальоне 38-й гвардейской стрелковой дивизии (70-я армия, 1-й и 2-й Белорусские фронты) до Победы. Воюя в составе этого саперного батальона, он и стал полным кавалером ордена Славы.
Первая страница регистрационного бланка члена ВКП(б) Фомы Буракова с указанием места рождения.
Фото из архива
Путь бывшего заключенного к вершине солдатской славы оказался сравнительно коротким — чуть больше года. На фронте люди проверялись быстро — Бураков проявил себя смелым и бесстрашным воином, заслуги его высоко оценены. Он был награжден пятью боевыми орденами, несколькими медалями. Постановлением Военного совета 1-го Белорусского фронта с него была снята судимость, в октябре 1944 года он стал членом ВКП(б).
Орденом Славы 3-й степени он был награжден уже 27 июля 1944 года приказом командира 38-й гвардейской стрелковой дивизии — отличился в боях при освобождении Украинской ССР. Со своим отделением на территории Ратновского района Волынской области 24 — 29 марта 1944 года вывел из строя мост через Турийский канал, установил управляемые фугасы, на которых при контратаке противника подорвал много гитлеровцев. А 18 июля проделал два прохода в проволочных заграждениях врага, обезвредил 18 противопехотных мин, обеспечив быстрый выход стрелковых подразделений к переднему краю противника.
Во главе отделения гвардии сержант Бураков проявил мужество и храбрость в наступательном бою 10 — 13 октября 1944 года. Было это в 10 километрах северо-восточнее Варшавы — он проделал четыре прохода в минных полях, обезвредил около 40 противопехотных мин. А восточнее города Легьоново (Польша) в составе подвижного отряда заграждения под огнем установил 27 противотанковых мин на танкоопасном направлении. За эти подвиги приказом командующего 70-й армией гвардии сержант Бураков 31 октября 1944 года был отмечен орденом Славы 2-й степени.
Не прошло и трех месяцев, как гвардии старший сержант Бураков был представлен к очередной государственной награде. В ночь на 13 января 1945 года он с группой саперов проделал проход шириной 15 метров в минном поле и проволочном заграждении противника. В ночь на 14 января его саперы заложили фугасы общей мощностью 120 килограммов и за 15 минут до начала артподготовки подорвали их. Сопровождая наступающие стрелковые подразделения, в числе первых ворвался в траншею противника, уничтожил огневую точку. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года гвардии старший сержант Бураков награжден орденом Славы 1-й степени.
Еще два ордена — Красной Звезды — появились на груди отважного сапера в августе 1944-го и апреле 1945 года.
Демобилизован в 1945 году. Вернулся во Владивосток, где жил и работал. Умер 13 октября 1948 года. Без сомнения, история Великой Отечественной войны хранит еще много неизвестных страниц о подвигах наших земляков, об их вкладе в Победу.