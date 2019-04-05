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Культура / Наследие

Памятники не предав

В Псковской области 12 млрд рублей вложат в реставрацию объектов национального достояния

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Александр Машкарин
5 апреля 2019 года, 22:42
Фото: Сергей Герасимов
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В Псковской области в сохранение и реставрацию памятников культуры, архитектуры и истории намерены вложить беспрецедентную для региона сумму — 12 миллиардов рублей. Это стало возможным благодаря объединению усилий Сергея Степашина, Михаила Ведерникова и митрополита Тихона.

Председатель наблюдательного совета госкорпорации - Фонда содействия реформированию ЖКХ, председатель совета АНО «Возрождение объектов культурного наследия» Сергей Степашин приехал в Псковскую область в четверг. На протяжении двух дней он, губернатор Михаил Ведерников и митрополит Псковский и Порховский Тихон вместе с экспертами и специалистами осматривали несколько десятков объектов культурного наследия в Пскове, Печорах, Пушкинских Горах и других местах области.

Это была совсем не экскурсионная программа. Главной задачей, которая объединила рабочие графики этих трех людей, стало спасение памятников культуры и архитектуры. Псковская область по "объему" национального достояния — одна из первых в России. Практика показывает, что его сохранение усилиями только лишь одних властей почти нереально. А поиск внебюджетных средств — дело непростое. Регион знает немало примеров, когда попытки найти хозяина для некоторых памятников архитектуры занимали не один десяток лет, а за это время наследие предков разрушалось, постепенно просто исчезая с лица земли. Достаточно вспомнить история многострадальной усадьбы Строгановых в Волышово: разграбление, пожары...

Но, похоже, в этот раз Псковской области все-таки повезло. У дела сохранения национального достояния в нашем регионе появилось мощное лобби. Во всяком случае, именно к такому выводу можно придти после заявлений, которые сделал в пятницу в Пскове Сергей Степашин. 

Сергей Степашин настроен решительно: деньги на реставрацию памятников в Псковской области будут найдены
Фото Сергея Герасимова
По его словам, за следующие 5-6 лет в Псковской области будут реставрированы около 20 объектов культурного наследия. Он рассказал, что он побывал в каждом из них - вместе с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым и митрополитом Псковским и Порховским Тихоном. Восемь памятников культуры и истории, в том числе Псково-Печерский и Святогорский монастыри — в первой очереди. Так же, как и Мирожский и Снетогорский монастыри. А еще, по настоянию главы региона, Волышово, где предстоит провести фактически спасательные работы.

По информации «Псковской правды» еще в числе приоритетов - церковь Рождества Христова в Малах, церковь Одигитрии на епархиальном подворье в Пскове и, конечно, Троицкий собор.

Для реставрационных работ планируется привлечь порядка 12 млрд рублей из внебюджетных источников.

Эксперты сходятся во мнении, что вопрос с привлечением внебюджетных средств действительно будет решен: в деле участвуют заинтересованные стороны
Фото Сергея Герасимова
«Этим будем заниматься очень серьезно, за счет внебюджетных источников. Где их найти – уже наши проблемы. Найдем», - заявил Сергей Степашин.

Цифра — на самом деле колоссальная. И если эти средства действительно получится привлечь в регион, да еще использовать эффективно и без скандалов, то сегодняшний день стоит запомнить.

Так считает и псковский губернатор. «Это историческое событие для Псковской области, беспрецедентный случай для нашего региона», - заявил Михаил Ведерников.

К слову о скандалах. Псковичам памятны истории, когда местных специалистов правдами и неправдами оставляли за бортом при реставрации памятников, а подряды отдавались заезжим компаниям, репутация которых, как потом оказывалось, вызывала большие сомнения. Как стало известно «Псковской правде», Михаил Ведерников считает обязательным, чтобы к работе привлекались, в первую очередь, псковские подрядчикт. Или те компании, которые встанут на налоговый учет в регионе — чтобы налоги платились в областную и местную казну.

Михаил Ведерников с момента приезда в регион сразу показал, что дело сохранения исторического наследия для него - приоритет
Фото Сергея Герасимова
Региональные власти также отдают себе отчет, что под лежачий камень вода не течет. И надо, помимо внебюджетных средств, продолжать привлекать и финансы федерального бюджета. «Мы продолжаем участвовать во всех программах по линии Министерства образования, Министерства культуры, Минстроя», - подчеркнул глава региона. Сшивка «бюджетных и внебюджетных возможностей обязательно даст хороший результат», уверен он.

Одним из результатов работы Ведерникова в этом направлении стала, например, положительное решение Минкульта России по выделению средств на проведение реставрационных работ в церкви Успения Пресвятой Богородицы в селе Мелетово Псковского района. Напомним, что историей критического состояния храма губернатор занимается с первых дней своего приезда в Псковскую область.

Деньги федерального бюджета будут направлены на продолжение ремонтно-реставрационных работ в храме и по реставрации фресок 1465 года.


Фото Сергея Герасимова
Сегодняшние новости воодушевляют и дают почву для оптимизма. Уж больно мощное лобби у решения поднятых вопросов. Но не станем забегать вперед — новейшая история Псковской области может напомнить и то, как слово не становилось делом. Потому дождемся, когда сказанное сегодня начнет воплощаться в жизнь. 

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Комментарии

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