Памятники не предав

В Псковской области в сохранение и реставрацию памятников культуры, архитектуры и истории намерены вложить беспрецедентную для региона сумму — 12 миллиардов рублей. Это стало возможным благодаря объединению усилий Сергея Степашина, Михаила Ведерникова и митрополита Тихона.

Председатель наблюдательного совета госкорпорации - Фонда содействия реформированию ЖКХ, председатель совета АНО «Возрождение объектов культурного наследия» Сергей Степашин приехал в Псковскую область в четверг. На протяжении двух дней он, губернатор Михаил Ведерников и митрополит Псковский и Порховский Тихон вместе с экспертами и специалистами осматривали несколько десятков объектов культурного наследия в Пскове, Печорах, Пушкинских Горах и других местах области.

Это была совсем не экскурсионная программа. Главной задачей, которая объединила рабочие графики этих трех людей, стало спасение памятников культуры и архитектуры. Псковская область по "объему" национального достояния — одна из первых в России. Практика показывает, что его сохранение усилиями только лишь одних властей почти нереально. А поиск внебюджетных средств — дело непростое. Регион знает немало примеров, когда попытки найти хозяина для некоторых памятников архитектуры занимали не один десяток лет, а за это время наследие предков разрушалось, постепенно просто исчезая с лица земли. Достаточно вспомнить история многострадальной усадьбы Строгановых в Волышово: разграбление, пожары...

Но, похоже, в этот раз Псковской области все-таки повезло. У дела сохранения национального достояния в нашем регионе появилось мощное лобби. Во всяком случае, именно к такому выводу можно придти после заявлений, которые сделал в пятницу в Пскове Сергей Степашин.