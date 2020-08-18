Робот для бабушки

За последний год муралы - рисунки на фасадах домов – появились сразу на нескольких псковских зданиях. Реакцию у жителей города они вызывают самую разнообразную: от восхищения до полного неприятия. Многие сетуют на то, что такие картины – работа дилетантов и к истинному искусству стрит-арта никакого отношения не имеют. Другие говорят об излишнем пафосе появившихся муралов. На днях в Пскове появился еще один мурал. Не такой, как остальные. Его создал один из самых известных райтеров и художников российского стрит-арта Константин Zmogk Данилов, который специально для этого впервые приехал в Псков.

Детские воспоминания

Мы застали Константина прямо в процессе. В корзине автовышки и с валиком в руках он завершал свою работу на фасаде дома № 135 на улице Ипподромной. Первое, что бросилось в глаза – яркость красок. Те, кто видел работы Кости, уже ни с какими другими их не перепутают. И, конечно, они коренным образом отличаются от тех муралов, что уже есть в Пскове. Фишка его творчества – характерные шрифты, динамика, активные и яркие цвета, легкий композиционный хаос. Его рисунки – это граффити в классическом представлении и роботы, которые превратились в самостоятельную расу, живущую отдельной от своего создателя жизнью. Костя – особый гость фестиваля граффити и стрит-арт культуры «Плеск», который в эти дни проходит в Пскове. - В городе я впервые, - говорит он. – Меня пригласили и я приехал. А желание побывать в Пскове и Великом Новгороде у меня с детства большое. Будучи ребенком, я зачитывался историей Руси. Была у меня такая книжка красочная. Эти два города в ней упоминались и запали мне в душу еще тогда. В подарок городу Костя оставил мурал - свое авторское изображение Александра Невского.

- Персонажа я сам выбрал, - рассказывает он. - Одно из моих условий – я сам решаю, что и как рисовать. Мысли были разные, тогда я решил почитать про Псков, освежить свои знания, и почти сразу возникла идея с изображением Невского. Мои авторские персонажи – роботы-богатыри. Я их начал рисовать в 2005 году. Они идут яркой чертой через мое уличное творчество. Робот-богатырь Александр Невский – все сошлось как-то. В Псков художник ехал с задумкой нарисовать князя с мечом в руке, все остальные элементы сложились в процессе работы. - На стене были зеленые пятна, мне показалось, что они похожи на деревья, так появились березы, - объясняет Константин. – Сам Невский выступает как защитник, поэтому на мурале как-то сам собой появился домик, который надо защищать.

Судя по отзывам, которые художник получал в процессе написания мурала от проходящих мимо людей, картина им понравилась. - Примерно 99% жителей остались довольны, - говорит Константин. - Это большая редкость, обычно пропорция 50% на 50%. Один процент – это бабушка, которая на этом месте хотела видеть конкретный баннер, но разместить его, видимо, не разрешили. То есть у нее претензии даже не к рисунку были. На работу ушло два дня. Художник признается, что даже по городу погулять толком не получилось. Все эти два дня он ездил по одному и тому же маршруту: гостиница - Ипподромная – гостиница. Хотел было доехать до мемориала, посвященному Александру Невскому и его дружине на Соколиху, но так и не добрался. Муралы, которые уже есть в Пскове, Константин видел на фотографиях. - Это росписи декоративного характера, приуроченные к разным праздникам, - отмечает он. - Работы совсем другого порядка. Там, как правило, дают готовый эскиз или художники выступают ремесленниками и просто изображают то, что просят. Творческого и индивидуального в таких работах очень мало.

Яркий пример

Работы Кости можно увидеть по всему миру. В России они разбросаны по городам, редко какой может похвастаться сразу несколькими. Больше всего – три – в Москве, где Костя живет. До недавнего времени в Екатеринбурге было два мурала художника, но после реновации дома один из них закрасили. И вот теперь список городов с работами Zmogk пополнил Псков. - Все работы я выполняю первый и последний раз, - говорит он. - Лица роботов могут быть похожи только по форме, а в деталях они все разные. Руки в конкретном мурале я взял с известной картины, чтобы было понятно, о ком речь. Хотелось отобразить уверенность, мощь и спокойствие. Надеюсь, получилось. Люди уже говорят, что на соседний дом хорошо бы было теперь княгиню Ольгу нарисовать. Этот вариант я тоже рассматривал, у меня есть женские профили, но там больше абстракции.

Костя Zmogk открыл псковский фестиваль граффити. Всю эту неделю художники будут наносить граффити на стены технических сооружений. Одной из первых преобразится трансформаторная подстанция на улице Алтаева. Здесь тоже появится образ Александра Невского. Здание на улице Байкова украсят джунгли. Всего же свой внешний вид поменяют 13 невзрачных объектов. Рисунки были выбраны путем голосования в Интернете из 85 предложенных художниками вариантов. Те, кто выиграл конкурс далеко не новички в это деле, кто-то занимается граффити более 10 лет.

Сейчас в городе на объектах уже работают художники из Пскова, Великих Лук, Великого Новгорода, несколько ребят из Санкт-Петербурга, команда из Московской области и художник из Чебоксар. - Это большая удача, что фестиваль открыл именно Костя Zmogk – художник с мировым именем, участник крупных международных арт-мероприятий, человек стоящий у истоков стрит-культуры. Он уже давно находится в таком статусе, когда сам решает, куда ехать и в чем участвовать, - говорит куратор фестиваля Антон Беднов. – Своей работой он задал планку, показал остальным участникам, к чему надо стремиться. Я надеюсь, что фестиваль приживется и мы будет привозить сюда не менее талантливых людей.

СПРАВКА Константин Данилов родился в Москве в 1979 году и является одним из немногих, кто начал с граффити в конце 1990-х и продолжает рисовать на стенах до сих пор. Его увлечение возникло со срисовывания обложек хип-хоп альбомов. Постепенно начали появляться и собственные идеи, рождались оригинальные шрифты. Имя Zmogk родилось из другого увлечения: компьютерной игры Master of Orion 2. В близкой к граффити среде Zmogk работает в области создания дизайна уличной одежды, рисует принты для маек, эскизы для создания изображений на обуви или на бортах автомобилей, на скейтах и лонгбордах.