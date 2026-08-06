Более 40 уголовных дел было заведено в отношении Великолукской межрайонной больницы с 2024 года, заявил губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Видео он опубликовал в своем канале в MAX.

«С 2024 года заведено более 40 уголовных дел, которые связаны с Великолукской межрайонной больницей. Они касаются подделки документов, организации фиктивных закупок с общим ущербом более 100 млн рублей, хищения топлива, продажи очередей и больничных листов, целенаправленной порче имущества для перенаправления пациентов в платные клиники», – заявил он.

По словам главы региона, преступления совершались «с запредельной наглостью», без попыток скрыть произошедшее. «40 уголовных дел – это только вершина айсберга», – отметил губернатор.

В ходе реорганизации медучреждения сократили избыточные должности и отделы. Так, в учреждении работало 25 бухгалтеров. В это же самое время в Псковской областной больнице при большей нагрузке – 20.

Губернатор отметил, что накопленный долг больницы в 440 млн рублей за два года удалось практически погасить, а с июня текущего года медучреждение перестало быть убыточным.

«Мы заставили всех ввести электронную систему очередей и убрали все бумажные записи, потому что было выявлено большое количество случаев, когда врачи сами записывали себе несуществующих людей, полностью забивали таким образом график, получали деньги, но при этом уходили после часа дня по своим делам или на работу в частные клиники», – рассказал губернатор. В результате перехода на электронную очередь время ожидания МРТ и УЗИ сократилось с месяцев до двух недель.

Также Михаил Ведерников опроверг слухи о закрытии поликлиники №2 на улице Дружбы. Площадку учреждения планируется расширить. Губернатор призвал жителей верить только официальной информации, а также заверил, что руководство больницы готово встречаться с пациентами, у которых есть фактические претензии, и оказывать им содействие.

«Мы будем работать над тем, чтобы у добросовестных врачей росла зарплата и улучшались условия труда», – сказал Михаил Ведерников.

Он отметил, что ситуация в Великолукской межрайонной больнице нормализуется в том числе при поддержке правоохранительных органов.