Пскович Игорь Пучков взял серебро на чемпионате России по гребле среди лиц с ПОДА

Председатель Псковской региональной общественной организации ветеранов СВО Игорь Пучков взял серебро на чемпионате России по гребле на байдарках и каноэ среди лиц с ПОДА, пишет газета «Псковская провинция».

Соревнования прошли в Воронежской области. Состязались около 40 спортсменов из 12 регионов России.

Среди участников соревнований призёры чемпионатов мира Надежда Андреева (Санкт-Петербург), Игорь Коробейников (Москва) и Александр Ильичев (Нижегородская область), серебряный призёр Паралимпийских игр, многократный призёр чемпионатов мира Леонид Крылов (Москва), бронзовый призёр Паралимпийских игр, чемпионка и многократный призёр чемпионатов мира Лариса Волик (Краснодарский край).

Игорь Пучков преодолел дистанцию в 200 метров на одиночной байдарке и пришел вторым.

«Теперь готовлюсь к международным соревнованиям – «Кубку доброй воли» по гребле на байдарках и каноэ, который пройдёт в Москве с 2 по 6 сентября», – отметил он.