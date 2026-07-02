В два раза вырос региональный сертификат для псковских семей с новорожденными

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников объявил о двукратном повышении суммы подарочного сертификата для семей с новорожденными. С 1 июля сумма выросла с 5 до 10 тысяч рублей, что станет дополнительным подспорьем для родителей в первый период жизни ребёнка. Об этом глава региона сообщил в своем канале в MAX.

Средства можно направить на покупку самых необходимых вещей у организаций-партнёров региональной акции. Можно купить одежду, средства гигиены, коляску, кроватку и другие детских принадлежности.

Глава региона подчеркнул, что власти стремятся сделать появление малыша максимально радостным событием, а повседневные хлопоты — более лёгкими и приятными.

Наряду с увеличенным сертификатом в области сохраняется традиция вручения памятных медалей «Рождённому на Псковской земле». «Уверен, они хранятся во многих псковских семьях», — заключил Михаил Ведерников.