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Общество

Барсик в пожарной каске украсил улицу Максима Горького в Пскове

1 июля 2026 года, 12:46

Барсик-пожарный появился у пожарно-спасательной части № 1 на улице Максима Горького, 16 в Пскове, пишет ПАИ.

Барсик в пожарной каске украсил улицу Максима Горького в Пскове

Фото: Псковская правда
Барсик в пожарной каске украсил улицу Максима Горького в Пскове

Фото: Псковская правда

Голову барсика украшает традиционная каска пожарного, а на спинку накинута защитная накидка (боёвка). Рядом с фигурой на постаменте находится фрагмент пожарного рукава со стволом.

Ранее в Пскове установили 14 фигурок в виде барсика: барсик у Дома молодёжи, барсик-морячок у Мстиславской башни на набережной реки Великой, барсик Фима у здания арбитражного суда и другие, барсик-журналист у здания Госмедиаходинга Псковской области, барсик-студент у Передовой инженерной школы, барсик-актер у здания Псковского драмтеатра им. А. С. Пушкина и другие.

Первые десять барсиков установили в Пскове в 2023 году. Их установили в историческом центре. 

Барсик в пожарной каске украсил улицу Максима Горького в Пскове

Фото: Псковская правда
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