Барсик в пожарной каске украсил улицу Максима Горького в Пскове

Голову барсика украшает традиционная каска пожарного, а на спинку накинута защитная накидка (боёвка). Рядом с фигурой на постаменте находится фрагмент пожарного рукава со стволом.

Ранее в Пскове установили 14 фигурок в виде барсика: барсик у Дома молодёжи, барсик-морячок у Мстиславской башни на набережной реки Великой, барсик Фима у здания арбитражного суда и другие, барсик-журналист у здания Госмедиаходинга Псковской области, барсик-студент у Передовой инженерной школы, барсик-актер у здания Псковского драмтеатра им. А. С. Пушкина и другие.

Первые десять барсиков установили в Пскове в 2023 году. Их установили в историческом центре.