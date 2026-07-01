Барсик в пожарной каске украсил улицу Максима Горького в Пскове

Барсик-пожарный появился у пожарно-спасательной части № 1 на улице Максима Горького, 16 в Пскове, пишет ПАИ.
Барсик-пожарный появился у пожарно-спасательной части № 1 на улице Максима Горького, 16 в Пскове, пишет ПАИ.
Голову барсика украшает традиционная каска пожарного, а на спинку накинута защитная накидка (боёвка). Рядом с фигурой на постаменте находится фрагмент пожарного рукава со стволом.
Ранее в Пскове установили 14 фигурок в виде барсика: барсик у Дома молодёжи, барсик-морячок у Мстиславской башни на набережной реки Великой, барсик Фима у здания арбитражного суда и другие, барсик-журналист у здания Госмедиаходинга Псковской области, барсик-студент у Передовой инженерной школы, барсик-актер у здания Псковского драмтеатра им. А. С. Пушкина и другие.
Первые десять барсиков установили в Пскове в 2023 году. Их установили в историческом центре.