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Происшествия

Возгорание произошло на полигоне ТБО за поселком Бежаницы

26 июня 2026 года, 13:00

Возгорание произошло на полигоне ТБО за поселком Бежаницы. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» сообщила глава Бежаницкого района Елена Иванова.

Возгорание произошло на полигоне ТБО за поселком Бежаницы

Фото из соцсетей Елены Ивановой

По его словам, инцидент произошел ночью, предварительно, из-за поджога.

Елена Иванова отметила, что оперативные службы делают все возможное для локализации и тушения очага возгорания в кратчайшее время.

На месте они с пяти утра. Сейчас там тяжелая техника – экскаватор проводит разборку и тушение очагов. Для подачи воды на самые проблемные зоны задействованы две мотопомпы, организована доставка песка для перекрытия горящих участков.

Работы на месте возгорания ведутся непрерывно. 

«Дым в сторону поселка минимальный, но прошу с пониманием отнестись к временным неудобствам. Благодарю руководителей организаций и предприятий округа за помощь в тушении пожара», – подчеркнула глава округа.

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