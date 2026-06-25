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Происшествия

Осуждены еще двое участников нападения на псковских десантников в 2000 году

25 июня 2026 года, 17:35

Осуждены еще двое участников нападения на псковских десантников в 2000 году. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.

Осуждены еще двое участников нападения на псковских десантников в 2000 году

Фото: скрин видео Центра общественных связей (ЦОС) ФСБ России

Приговор был вынесен в отношении Расула Кошманбетова и Арслана Таушева. В феврале 2000 года они, действуя в составе объединенной вооруженной банды под общим руководством Басаева* и Хаттаба* приняли участие в нападении на военнослужащих 6-й роты 104-го пола 76-й Псковской дивизии ВДВ, происходившем в горно-лесистой местности в районе села Улус-Керт Шатойского района Чечни.

Нападение боевики осуществили с трех сторон, при этом Таушев и Кошманбетов, заняв позиции, производили из пулемета Калашникова и автомата прицельные выстрелы в псковских десантников. Нападение продлилось до 1 утра 2000 года.

В результате погибли 84 военнослужащих, а четверо получили ранения.

По данному факту было возбуждено уголовное дело в рамках части 2 статьи 209 УК РФ, статьи 279 УК РФ, статьи 317 УК РФ (участие в банде, вооруженный мятеж, посягательство на жизнь военнослужащих). Арслану Таушеву суд назначил 23 года лишения свободы, Расула Кошманбетова – 24 года лишения свободы.

Фигуранты будут отбывать его в исправительной колонии строгого режима.

«Реализуя принцип неотвратимости наказания, следователи при оперативной поддержке сотрудников ФСБ России и МВД России продолжают устанавливать участников нападения, которые скрываются от правоохранительных органов», – подчеркнули в пресс-службе Следственного комитета России.

Басаев* и Хаттаб * внесены в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

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