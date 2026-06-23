В Пскове стартовало обучение общественных наблюдателей к выборам

В Пскове в рамках подготовки к сентябрьским выборам стартовал обучающий семинар для общественных наблюдателей. Цикл занятий начался 23 июня. Об этом сообщает ПАИ со ссылкой на руководителя общественного штаба наблюдения за выборами, председателя Общественной палаты Псковской области Александра Седунова.

По его словам, наблюдателей подготовят для всех 567 избирательных участков, которые в единый день голосования будут работать в Псковской области. «Эта практика уже апробирована в течение нескольких лет», – отметил Александр Седунов.

Говоря о подготовке наблюдателей, руководитель штаба подчеркнул, что у них есть права, обязанности и круг задач, которые нужно выполнить для обеспечения прозрачности избирательного процесса и повышения доверия граждан к выборам.

Общественные наблюдатели, в первую очередь, должны следить за обеспечением гарантий избирательных прав, чтобы все прошло четко, слаженно и в соответствии с законодательством, чтобы права избирателей и других участников процесса не нарушались. «Если возникают сложности, наблюдатель должен понимать, что делать. Обращаю особое внимание, что это наблюдатели Общественной палаты. Они не представляют интересы конкретной партии или кандидата, а должны смотреть, как реализуются избирательные права всех граждан», – уточнил Александр Седунов.

На семинаре наблюдатели рассматривают вопросы подготовки к выборам, особенности деятельности участников процесса, законодательную базу. Они также разбирают кейсы – ситуации, которые могут возникнуть в процессе голосования. Особо эксперт отметил поддержку со стороны ассоциации «Независимый общественный мониторинг», чей опыт общественного контроля за федеральными выборами в том числе важен.

В дальнейшем такие семинары пройдут во всех муниципалитетах Псковской области.

Напомним, 20 сентября 2026 года, в единый день голосования, в регионе пройдут пять избирательных кампаний: выборы депутатов Госдумы РФ девятого созыва, депутатов ЗакСобрания Псковской области восьмого созыва и допвыборы депутатов в Собраниях депутатов Новоржевского, Невельского и Псковского муниципальных округов