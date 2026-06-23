Десять тематических зон развернутся в Финском парке Пскова в День молодежи

Десять тематических зон развернутся на площадке у Троицкого (Советского) моста в Финском парке Пскова в День молодежи, 27 июня. Об этом «Псковской правде» сообщили в Центре молодежи и общественных инициатив Псковской области.
Десять тематических зон развернутся на площадке у Троицкого (Советского) моста в Финском парке Пскова в День молодежи, 27 июня. Об этом «Псковской правде» сообщили в Центре молодежи и общественных инициатив Псковской области.
Фестивальный городок будет включать игровое пространство и пространство инициатив. На последнем пройдут мастер-классы и активности от Ресурсного центра Добро.РФ Псковской области, Центра Волонтеров Победы, Международного клуба дружбы Псковской области и регионального отделения «Движения Первых».
Еще два пространства – «Гордость России» (работа Мастерской псковского края) и «Единство России» (Мастерская народных традиций и Мастерская народов России).
Жители и гости Пскова также смогут посетить площадку «Создано молодыми», где будет представлена продукция молодых предпринимателей, пространство «Медиа», где будут работать представители Молодежного медиа Псковской области «ТОЛК» и ПАИ, и пространство технологий с активностями от Детского технопарка «Кванториум» и Федерации фиджитал-спорта Псковской области.
Еще одно пространство – «Мечта России». Там пройдут активности от Центра «ВОИН» Псковской области, Псковского реготделения Российского Красного креста, Регионального отделения ВСКС и ФМБА России. Также будет работать пространство просвещения с лекциями, открытыми диалогами и творческими встречами.
Главная сцена расположится в пространстве «Молодость России». В программе – выступления молодых авторов, музыкальных групп и исполнителей со всей Псковской области. Также запланированы главного артиста – Zvonkiy и диджея.
Зарегистрироваться на участие в фестивале можно в чат-боте: max.ru/youthday_bot.
Мероприятие проводится в рамках реализации программы «Регион для молодых» президентского национального проекта «Молодежь и дети». «Следите за новостями, чтобы не пропустить подробную программу по каждой площадке», – подчеркнули в Центре молодежи и общественных инициатив Псковской области.