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Общество

Десять тематических зон развернутся в Финском парке Пскова в День молодежи

23 июня 2026 года, 14:45

Десять тематических зон развернутся на площадке у Троицкого (Советского) моста в Финском парке Пскова в День молодежи, 27 июня. Об этом «Псковской правде» сообщили в Центре молодежи и общественных инициатив Псковской области.

Десять тематических зон развернутся в Финском парке Пскова в День молодежи

Фото Центра молодежи и общественных инициатив Псковской области

Фестивальный городок будет включать игровое пространство и пространство инициатив. На последнем пройдут мастер-классы и активности от Ресурсного центра Добро.РФ Псковской области, Центра Волонтеров Победы, Международного клуба дружбы Псковской области и регионального отделения «Движения Первых».

Еще два пространства – «Гордость России» (работа Мастерской псковского края) и «Единство России» (Мастерская народных традиций и Мастерская народов России).

Жители и гости Пскова также смогут посетить площадку «Создано молодыми», где будет представлена продукция молодых предпринимателей, пространство «Медиа», где будут работать представители Молодежного медиа Псковской области «ТОЛК» и ПАИ, и пространство технологий с активностями от Детского технопарка «Кванториум» и Федерации фиджитал-спорта Псковской области.

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Еще одно пространство – «Мечта России». Там пройдут активности от Центра «ВОИН» Псковской области, Псковского реготделения Российского Красного креста, Регионального отделения ВСКС и ФМБА России. Также будет работать пространство просвещения с лекциями, открытыми диалогами и творческими встречами.

Главная сцена расположится в пространстве «Молодость России». В программе – выступления молодых авторов, музыкальных групп и исполнителей со всей Псковской области. Также запланированы главного артиста – Zvonkiy и диджея.

Зарегистрироваться на участие в фестивале можно в чат-боте: max.ru/youthday_bot.

Мероприятие проводится в рамках реализации программы «Регион для молодых» президентского национального проекта «Молодежь и дети». «Следите за новостями, чтобы не пропустить подробную программу по каждой площадке», – подчеркнули в Центре молодежи и общественных инициатив Псковской области.

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