Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Транспорт / Инфраструктура

Схема движения четырех городских автобусов в Пскове изменится с 18 мая

18 мая 2022 года, 08:20

С 10 утра 18 мая в Пскове изменится маршрут следования четырех городских автобусов. Движение автотранспорта будет временно ограничено на пересечении Рижского проспекта с улицей Рокоссовского и улицей Печорской, сообщает официальный Телеграм-канал Псковской области.

Схема движения четырех городских автобусов в Пскове изменится с 18 мая

Фото Арсения Тимашова

В связи с проведением ремонта Рижского проспекта на участке от улицы Юбилейной до улицы Балтийской с 10 утра 18 мая и до окончания работ изменяется схема движения автобусов №2, №22, №25, №30, а также пригородных и дачных маршрутов.

В частности, городской транспорт маршрута №2 «Вокзал – Балтийская» при движении по улице Балтийской будут ехать до кольцевого участка дороги, затем разворачиваются с выездом по Балтийской на улицу Коммунальную, следуют до остановки улицы Рокоссовского и далее с выездом на основной маршрут. Остановки «Рижский проспект» (Лента) и «Рижский микрорайон» упраздняются.

Автобусы маршрута №22 «Архив – Политехнический колледж» при движении с Рижского проспекта будут ехать по улице Юбилейной до остановки на улице Коммунальной и далее с выездом на основной маршрут. Остановки «улица Западная», «Телецентр», «Рижский микрорайон», «улица Рокоссовского» и «Торговый дом» упраздняются.

Городской транспорт маршрута №25 «Родина – Архив», следуя от Рижского проспекта, будет ехать по улицам Балтийской и Коммунальной со всеми остановочными пунктами и далее с выездом на основной маршрут в прямом и обратном направлениях. Остановки «Рижский проспект» (Лента) и «Рижский микрорайон» в прямом направлении осуществляться не будут. В обратном направлении остановочный пункт «улица Рокоссовского» переносится с улицы Рокоссовского на улице Коммунальную, остановка «Рижский проспект» осуществляться не будет.

Автобусы маршрута №30 «Архив-улица Рокоссовского» при движении от Городской больницы в сторону Рокоссовского будут прямо следовать по улице Коммунальной. Остановки «Библиотека им. И. Григорьева», «улица Западная», «Телецентр» и «Рижский микрорайон» упраздняются.

Общественный транспорт пригородных и дачных маршрутов при движении от остановки «улица Рокоссовского» будут следовать по улице Коммунальной с выездом на свои основные маршруты в прямом и обратном направлениях.

Telegram канал @pskovpravda
  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Золото на всероссийской летней универсиаде взяла псковская прыгунья Спиридонова
Приставы взыскали ущерб с бывшего директора салона МТС в Пскове
Фестиваль «Лешуга» в Пскове за три дня посетили 30 тысяч человек
Три правила для здорового сердца назвала псковский кардиолог
23 человека пострадали и один погиб в ДТП в Псковской области за неделю
Готовность многоквартирных домов в Пскове составляет 85,7%
30 августа в Великих Луках пройдут «СапФест» и «Музыка на воде»
Шестилетнюю девочку госпитализировали после наезда автомобиля в Пскове
Единовременную выплату в 3 млн рублей для контрактников ввели в Псковской области

Комментарии

Авторизация
No comments
Два турбоперекрестка оборудуют в Пскове

Транспорт / Инфраструктура
29 июня 10:56

Два турбоперекрестка оборудуют в Пскове
Опубликованы адреса, где в Псковской области установят камеры фото- и видеофиксации нарушений ПДД

Транспорт / Инфраструктура
14 июня 10:49

Опубликованы адреса, где в Псковской области установят камеры фото- и видеофиксации нарушений ПДД

Отлить в асфальтобетоне

Транспорт / Инфраструктура
2 марта 15:55

Отлить в асфальтобетоне

Ремонт Ольгинского моста в Пскове начнётся уже 15 марта.