Схема движения четырех городских автобусов в Пскове изменится с 18 мая

С 10 утра 18 мая в Пскове изменится маршрут следования четырех городских автобусов. Движение автотранспорта будет временно ограничено на пересечении Рижского проспекта с улицей Рокоссовского и улицей Печорской, сообщает официальный Телеграм-канал Псковской области.

В связи с проведением ремонта Рижского проспекта на участке от улицы Юбилейной до улицы Балтийской с 10 утра 18 мая и до окончания работ изменяется схема движения автобусов №2, №22, №25, №30, а также пригородных и дачных маршрутов.

В частности, городской транспорт маршрута №2 «Вокзал – Балтийская» при движении по улице Балтийской будут ехать до кольцевого участка дороги, затем разворачиваются с выездом по Балтийской на улицу Коммунальную, следуют до остановки улицы Рокоссовского и далее с выездом на основной маршрут. Остановки «Рижский проспект» (Лента) и «Рижский микрорайон» упраздняются.

Автобусы маршрута №22 «Архив – Политехнический колледж» при движении с Рижского проспекта будут ехать по улице Юбилейной до остановки на улице Коммунальной и далее с выездом на основной маршрут. Остановки «улица Западная», «Телецентр», «Рижский микрорайон», «улица Рокоссовского» и «Торговый дом» упраздняются.

Городской транспорт маршрута №25 «Родина – Архив», следуя от Рижского проспекта, будет ехать по улицам Балтийской и Коммунальной со всеми остановочными пунктами и далее с выездом на основной маршрут в прямом и обратном направлениях. Остановки «Рижский проспект» (Лента) и «Рижский микрорайон» в прямом направлении осуществляться не будут. В обратном направлении остановочный пункт «улица Рокоссовского» переносится с улицы Рокоссовского на улице Коммунальную, остановка «Рижский проспект» осуществляться не будет.

Автобусы маршрута №30 «Архив-улица Рокоссовского» при движении от Городской больницы в сторону Рокоссовского будут прямо следовать по улице Коммунальной. Остановки «Библиотека им. И. Григорьева», «улица Западная», «Телецентр» и «Рижский микрорайон» упраздняются.

Общественный транспорт пригородных и дачных маршрутов при движении от остановки «улица Рокоссовского» будут следовать по улице Коммунальной с выездом на свои основные маршруты в прямом и обратном направлениях.