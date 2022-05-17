Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Спорт / Соревнования

Открытые соревнования по плаванию на открытой воде Swimcup впервые пройдут в Пскове

17 мая 2022 года, 16:45

Открытые соревнования по плаванию на открытой воде Swimcup впервые пройдут в городе Пскове 13 августа. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

Открытые соревнования по плаванию на открытой воде Swimcup впервые пройдут в Пскове

Фото: Администрация Псковской области

Заплывы организуют в акватории реки Великой. Детали запланированного спортивного мероприятия обсудили на заседании оргкомитета 17 мая в региональной администрации.

Регистрация на соревнования уже открыта, сообщил директор по маркетингу Swimcup Евгений Леонов, и идет она достаточно активно. По прогнозам организаторов, в соревновании примут участие порядка 250 человек.

Планируется три дистанции: «Лайт» (1 тыс. 500 метров), «Классик» (2 тыс. 500 метров) и «Ультра» (5 тыс.метров). Старт будет у различных достопримечательностей на берегу Великой, финиш для всех будет под стенами Псковского кремля, в месте слияния реки Псковы и Великой.

К местам старта обеспечат организованный трансфер. Комитету по культуре поручили проработать возможность проведения церемонии награждения на территории Псковского кремля.

Также члены оргкомитеты подняли тему обеспечения безопасности, медицинского сопровождения участников, обсудили задачи ГИМС и спасателей.

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поддержал инициативу проведения Swimcup Псков 2022 на территории региона. Соревнования включили в Единый календарный план официальных спортивных и физкультурных мероприятий.

Организатором соревнований выступает РОО «Профессиональная лига плавания».

Telegram канал @pskovpravda
  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Псковская детская поликлиника организовала ускоренную выдачу справок в детсады
Псковички Дарья Новикова и Марина Костюшко посетили «ОстроVа»
В 14 детских садах Пскова установят новые теневые навесы
Псковский кардиолог призвала не отменять препараты от давления самостоятельно
Проект школы в Бежаницком районе стал победителем конкурса «Добрый спорт»
Фестиваль «Лешуга» за второй день посетили 13 тысяч гостей
Более полусотни автомобилей арестовали за долги в Псковской области
В Финском парке Пскова установили новую воркаут-площадку
Купание на трех пляжах Псковской области запретили

Комментарии

Авторизация
No comments
Женский ход

Спорт / Соревнования
24 июля 17:03

Женский ход

Псковичка бросила вызов 12 мужчинам на турнире по нардам

Все об эстафете «Псковской правды – 2026»

Спорт
24 апреля 08:37

Все об эстафете «Псковской правды – 2026»

Ответы на главные вопросы

По высшему разряду

Спорт / Визит
17 марта 16:52

По высшему разряду

Всемирно известные олимпийцы показали псковичам путь к рекордам