Открытые соревнования по плаванию на открытой воде Swimcup впервые пройдут в Пскове

Открытые соревнования по плаванию на открытой воде Swimcup впервые пройдут в городе Пскове 13 августа. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

Заплывы организуют в акватории реки Великой. Детали запланированного спортивного мероприятия обсудили на заседании оргкомитета 17 мая в региональной администрации.

Регистрация на соревнования уже открыта, сообщил директор по маркетингу Swimcup Евгений Леонов, и идет она достаточно активно. По прогнозам организаторов, в соревновании примут участие порядка 250 человек.

Планируется три дистанции: «Лайт» (1 тыс. 500 метров), «Классик» (2 тыс. 500 метров) и «Ультра» (5 тыс.метров). Старт будет у различных достопримечательностей на берегу Великой, финиш для всех будет под стенами Псковского кремля, в месте слияния реки Псковы и Великой.

К местам старта обеспечат организованный трансфер. Комитету по культуре поручили проработать возможность проведения церемонии награждения на территории Псковского кремля.

Также члены оргкомитеты подняли тему обеспечения безопасности, медицинского сопровождения участников, обсудили задачи ГИМС и спасателей.

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поддержал инициативу проведения Swimcup Псков 2022 на территории региона. Соревнования включили в Единый календарный план официальных спортивных и физкультурных мероприятий.

Организатором соревнований выступает РОО «Профессиональная лига плавания».